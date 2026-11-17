Più di 450 firme per la petizione lanciata attraverso la piattaforma change.org per il taglio delle tariffe per i servizi di pre e post scuola a Rescaldina. L’iniziativa parte dal Comitato Genitori Scuole di Rescaldina, che ha deciso di raccogliere firme per chiedere all’amministrazione comunale di «stanziare risorse a bilancio per ridurre le rette del 40-50% e riallinearle a quelle dei comuni limitrofi», «assorbire una quota dei costi del servizio» e «rivedere le fasce ISEE per assicurare una reale equità sociale e sostenere la genitorialità».

«A Rescaldina il pre e post scuola costa fino a tre volte tanto rispetto ai comuni vicini – sottolineano i promotori nella petizione -. Lavorare e crescere i figli a Rescaldina non può essere un lusso! Chiediamo al Comune di stanziare fondi a bilancio per tagliare le tariffe del pre e post scuola del 40-50%, allineandosi a comuni vicini come Legnano e Busto Garolfo. Per chi lavora, questo servizio non è un “extra”, ma una necessità fondamentale per conciliare famiglia e occupazione, in particolare per le donne e i genitori single. Oggi, però, le tariffe comunali pesano in modo insostenibile sui bilanci familiari. Il confronto con alcuni Comuni limitrofi parla chiaro».

A sostegno della loro richiesta, il Comitato Genitori Scuole di Rescaldina richiama le tariffe annuali del servizio in altri Comuni del Legnanese: «Per il solo post scuola, a Rescaldina le famiglie arrivano a sostenere una spesa annua di 875 euro, contro i 256 euro di Legnano e i 369 euro di Busto Garolfo – spiegano dal comitato -. Per il servizio combinato di pre e post scuola, la tariffa rescaldinese raggiunge invece 1.181 euro, a fronte dei 345 euro di Legnano e dei 369 euro di Busto Garolfo. Una differenza difficile da giustificare, soprattutto considerando che i Comuni presi come riferimento condividono con Rescaldina non soltanto lo stesso gestore del servizio, Cooperativa Sole, con Cooperativa Fides in subappalto, ma anche il medesimo orientamento politico di centrosinistra. Un elemento che contribuisce a chiarire come la questione non abbia alcuna matrice ideologica o partitica: non si tratta di una contrapposizione politica, ma di una richiesta concreta di equità e attenzione verso le famiglie».

«Il pre e post scuola non rappresenta un servizio accessorio o un semplice extra, ma una necessità per tanti genitori che lavorano e devono conciliare gli impegni professionali con la vita familiare – aggiungono dal Comitato Genitori Scuole di Rescaldina -. Penalizzare economicamente chi ha bisogno di questi servizi significa rendere più difficile la conciliazione tra lavoro e genitorialità. Fino a oggi, tuttavia, le richieste avanzate e il malcontento manifestato dalle famiglie non hanno trovato risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale, che finora ha sostanzialmente fatto orecchie da mercante. Nel frattempo, il disagio cresce e il malcontento tra i genitori è sempre più diffuso e palpabile».

La raccolta firme proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consegnare le sottoscrizioni raccolte direttamente al sindaco Gilles Ielo. «L’auspicio è che, in occasione della discussione e della votazione del prossimo bilancio comunale, prevalga il buon senso e che l’amministrazione decida finalmente di destinare risorse adeguate a sostegno delle famiglie, dando seguito alle richieste espresse da centinaia di cittadini – concludono dal comitato -. Non si chiedono privilegi, ma equità. Non si chiedono servizi gratuiti, ma tariffe sostenibili e in linea con quelle dei Comuni vicini. I bambini e le famiglie di Rescaldina meritano lo stesso rispetto e sostegno riconosciuti a chi vive nei Comuni limitrofi».