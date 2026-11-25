Più Gallarate, Azione e Italia Viva faranno una lista unica per le elezioni di Gallarate 2027
La civica, presente in consiglio, già aveva stretto legami con il partito di Calenda, ora si amplia l'alleanza: un'unica lista "liberal" ed europeista
“Il percorso politico e amministrativo avviato nelle scorse settimane da Più Gallarate e Azione si rafforza con l’adesione di Italia Viva, che condivide i valori, il metodo e la visione che sono alla base del progetto”.
Lo annunciano le tre forze civiche e partite, che sosterranno la candidatura di Giovanni Pignataro a sindaco della città di Gallarate.
“In vista delle elezioni amministrative del 2027, Più Gallarate, Azione e Italia Viva intendono costruire il naturale punto di riferimento cittadino per l’area liberale, riformista ed europeista, dando voce a quella parte di Gallarate che chiede pragmatismo, competenza e visione amministrativa. Si consolida così una proposta civica e riformista che guarda al futuro della città con spirito pragmatico, competenza amministrativa e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini”.
«Come Più Gallarate arriviamo da cinque anni di lavoro serio e costante sui banchi delle minoranze in Consiglio comunale. Conosciamo bene le esigenze dei quartieri e dei cittadini e abbiamo sentito la responsabilità di fare da ponte per unire chi non si rassegna a una città ferma», dice Matteo Intermite, coordinatore di Più Gallarate. La civica per quattro anni ha avuto come riferimento in consiglio Sonia Serati, poi passata a Forza Italia, e quelli di Più Gallarate hanno poi collaborato con Cesare Coppe.
«Dopo dieci anni segnati troppo spesso dalla gestione dell’emergenza e dalla mancanza di ascolto, Gallarate ha bisogno di programmazione, cura quotidiana e apertura culturale: dalla manutenzione di strade e marciapiedi alla sicurezza di prossimità, dal rilancio dei Consigli di quartiere fino a un Festival Europeo aperto alla città. Unire la nostra esperienza civica ad Azione e Italia Viva significa offrire ai gallaratesi una proposta seria, moderata e concreta, determinante per costruire un’alternativa credibile di governo».
Le tre realtà si riconoscono in principi comuni: europeismo, valorizzazione del merito, sostenibilità, innovazione, crescita economica, qualità dei servizi pubblici e centralità del buon governo locale. Un approccio fondato sulla responsabilità, sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni concrete, lontano da contrapposizioni ideologiche e logiche di schieramento. L’obiettivo è costruire un progetto credibile per Gallarate, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, giovani e tutte le energie positive del territorio che desiderano contribuire allo sviluppo della città. «Abbiamo condiviso fin dall’inizio questo percorso perché la politica locale ha bisogno di serietà, competenza e di un metodo chiaro: programmare prima di spendere, misurando i risultati», afferma Franco Binaghi, coordinatore provinciale di Azione. «Gallarate ha davanti partite decisive che non possono essere subite né lasciate all’improvvisazione: penso alla regia pubblica sul futuro dell’area dell’attuale ospedale, dove puntare su formazione universitaria e servizi sanitari di prossimità, al recupero dell’ex Aeronautica come Tecnopolo dell’innovazione e a una mobilità moderna sull’asse tra Gallarate, il nuovo ospedale e Busto Arsizio. Mettiamo questo pragmatismo e la nostra capacità amministrativa al servizio di un progetto aperto e capace di offrire alla città una guida affidabile».
Più Gallarate, Azione e Italia Viva intendono avviare un confronto aperto sui temi centrali per il futuro di Gallarate: la qualità urbana, il sostegno alle attività economiche, la mobilità, l’attenzione alle giovani generazioni, la valorizzazione del patrimonio cittadino e la costruzione di una pubblica amministrazione sempre più efficiente e vicina ai cittadini.
«L’adesione di Italia Viva nasce dalla convinzione che unire una realtà civica radicata sul territorio con due forze riformiste ed europeiste permetta di offrire a Gallarate una proposta moderna, credibile e finalmente unita», sottolinea Maurizio Mazzucchelli, referente locale di Italia Viva. «Per troppo tempo la città si è chiusa nei propri confini, rinunciando a guidare lo sviluppo dell’area vasta: noi vogliamo costruire una vera “Città della Malpensa” capace di creare opportunità di studio e lavoro qualificato per i giovani, semplificare il rapporto con i cittadini attraverso un’unica Casa Comunale Digitale e rilanciare il centro storico e il commercio di vicinato. Rivolgiamo inoltre un’attenzione particolare al mondo produttivo e alle realtà del terzo settore: due colonne portanti della comunità gallaratese, vive e attente alle scelte della città, che meritano ascolto vero, meno burocrazia e un Comune alleato di chi crea sviluppo e coesione sociale» .
Nei prossimi mesi il percorso comune proseguirà attraverso momenti di ascolto e partecipazione aperti alla città, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete e costruire un’alternativa amministrativa fondata sulla competenza, sulla serietà e sulla visione. L’ingresso di Italia Viva rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di uno spazio politico e civico riformista, moderato ed europeista che mette al centro Gallarate, le sue potenzialità e il suo futuro. È con questa identità chiara che scegliamo di collocare il nostro percorso nella coalizione di centrosinistra: dentro il centro-sinistra portiamo una voce autonoma, civica e liberale, il punto di equilibrio indispensabile per far ripartire Gallarate. Insieme, costruiamo la Città della Malpensa.
Anche la futura lista unitaria “liberal” rimanda poi a venerdì 27 novembre alle ore 21:00, presso la Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni (Via M. Venegoni 3, Gallarate), in occasione dell’incontro aperto a tutti e a ingresso libero per la presentazione del candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Pignataro.
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