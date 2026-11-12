“Plasticità”: le fotografie di Gaetano Rizieri Negri raccontano l’arte del cimitero di Sesto Calende

Sabato 14 novembre alle ore 10.30, nella sala del Consiglio Comunale di Sesto Calende, avrà luogo la presentazione del libro Plasticità di Gaetano Rizieri Negri.

L’iniziativa fa parte della rassegna “Segnalibri d’Autunno 2026” organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

Negri, fotografo e ricercatore storico, ha al suo attivo innumerevoli mostre fotografiche, sia di sue foto che di vecchie foto di Sesto da lui pazientemente

raccolte che documentano la storia del paese, sportiva e sociale. Ha pubblicato anche libri di storia dello sport sestese.

Plasticità è una raccolta di fotografie scattate da Negri nel cimitero locale che documentano le sculture più rilevanti.

Il volume, che gode del patrocinio della Cooperativa La Proletaria, società impegnata nella promozione della cultura locale, sarà presentato da Fabio Barisone, presidente

del Fotovideoclub Verbano, e da Mario Varalli, ricercatore di storia di Sesto Calende.

L’ingresso è libero.