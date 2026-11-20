Torna anche quest’anno in provincia di Varese il Pmi Day 2026, il percorso di orientamento promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria e coordinato sul territorio dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. L’iniziativa coinvolge circa 3.000 studenti delle classi di terza media del Varesotto, accompagnandoli alla scoperta del mondo produttivo attraverso visite in una sessantina di aziende locali, momenti di confronto e attività interattive.

Sebbene la giornata nazionale si celebri il 20 novembre 2026, le attività sul territorio sono già entrate nel vivo dalla prima settimana del mese con l’apertura delle fabbriche agli studenti. Entrare direttamente negli stabilimenti permette ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di osservare da vicino i processi produttivi, le tecnologie e le diverse figure professionali, comprendendo il valore delle competenze, dell’innovazione e del lavoro di squadra.

Il ritorno di “Pianeti” e il focus sulla parità di genere

L’edizione 2026 si rinnova affiancando alle visite aziendali il ritorno di “Pianeti”, il gioco performativo, partecipativo e intergenerazionale ideato dall’impresa sociale varesina Karakorum. Nelle scorse settimane si è già tenuto un incontro preparatorio dedicato ai docenti presso la Merletti Aerospace di Arsago Seprio, pensato per condividere le dinamiche del format e rafforzare il dialogo tra scuola e impresa.

La prima tappa ufficiale del gioco si svolgerà il prossimo 4 dicembre e sarà incentrata sul tema della parità di genere nel mondo del lavoro. A mettersi in gioco accanto ai ragazzi ci saranno Michela Conterno (vicepresidente di Confindustria Varese e ceo di Lati), Daniele Regolo (diversity, equity & inclusion director di Risorse Spa), Franco Redaelli (direttore generale di Fondazione Renato Piatti) e Camilla Buttà (sustainability & communication manager di Vector). Il percorso di “Pianeti” proseguirà poi nel mese di gennaio nelle scuole medie aderenti.

Il concorso per le scuole sul tema “Crescere”

Parallelamente alle visite e ai laboratori, gli studenti parteciperanno a un concorso creativo sul tema “Crescere”. Attraverso un lavoro di gruppo di classe o interclasse, i ragazzi saranno chiamati a scrivere un racconto per rielaborare l’esperienza vissuta durante il Pmi Day ed esprimere il proprio punto di vista sul futuro.

Le voci dei protagonisti

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, ma soprattutto per aiutarli a guardare al proprio futuro con curiosità, fiducia e consapevolezza – dichiara Andrea Rinaldi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese –. Come imprenditori sentiamo la responsabilità di contribuire alla crescita delle nuove generazioni, non soltanto facendo conoscere ciò che accade all’interno delle nostre aziende, ma anche creando occasioni di ascolto e confronto. È importante che i giovani possano compiere le proprie scelte formative e professionali, riconoscendo il valore delle proprie attitudini e passioni. Anche per questo abbiamo scelto di dedicare un momento di riflessione alla parità di genere, un tema centrale per il mondo del lavoro e la capacità delle imprese di valorizzare tutti i talenti. Investire nel rapporto tra scuola e impresa significa investire nel futuro del nostro territorio».

«Poter visitare le eccellenze industriali presenti nel territorio è importante perché permette ai nostri studenti di iniziare a orientarsi nelle scelte legate al proseguimento degli studi e al proprio futuro professionale – spiega Giuseppe Carcano, provveditore dell’Ufficio Scolastico Territoriale –. Entrare direttamente nelle imprese, conoscere da vicino i processi produttivi, le tecnologie e le professionalità che vi operano significa offrire ai ragazzi un’occasione concreta per scoprire opportunità e percorsi che spesso non conoscono. Iniziative come il Pmi Day rappresentano un importante momento di incontro tra scuola e mondo del lavoro».

«Il Pmi Day rappresenta un’importante occasione per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive del nostro territorio e di comprendere quante opportunità possano offrire – sottolinea Giacomo Iametti, vicepresidente della Provincia di Varese, presidente della Commissione Lavoro e Formazione e consigliere delegato all’Edilizia scolastica –. Il tema della crescita ci ricorda che investire sui giovani significa accompagnarli nella scoperta delle proprie capacità, aiutandoli a sviluppare competenze, curiosità e senso di responsabilità. Scuola e impresa devono dialogare e collaborare: la prima fornisce gli strumenti per affrontare il futuro, la seconda offre occasioni concrete per metterli in pratica. Come Provincia, crediamo che questo incontro sia fondamentale per costruire percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze del territorio e per dare ai giovani gli strumenti per diventare protagonisti del loro futuro».

«Siamo molto felici di rinnovare la collaborazione con Confindustria Varese – commenta Stefano Beghi, direttore creativo di Karakorum Impresa Sociale –. Viviamo una fase storica in cui investire sulle giovani generazioni è sempre più necessario. Karakorum cerca di fare la propria parte, sviluppando esperienze, linguaggi e progetti capaci di dare voce ai giovani, ma soprattutto di creare occasioni di dialogo e confronto aperto tra generazioni. Pianeti, il format che ormai è diventato un elemento distintivo del PMI Day di Confindustria Varese, nasce proprio da questa visione: orientarsi al futuro non è più una questione che riguarda soltanto i giovani. In un mondo che cambia rapidamente, tutti siamo chiamati a rimettere in discussione le nostre certezze, ad ascoltare punti di vista diversi e a immaginare nuove possibilità. Il futuro non è qualcosa a cui dobbiamo preparare le nuove generazioni, ma qualcosa che dobbiamo imparare a costruire insieme».