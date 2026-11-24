Prendono il via in questi giorni i controlli rafforzati nelle ore serali e notturne e nel fine settimana operati dalla Polizia Locale che riunisce i comuni di Comerio, Gavirate e Luvinate. Una possibilità nata dall’adesione al progetto SMART, iniziativa di Regione Lombardia per il rafforzamento dei servizi di sicurezza urbana attraverso le Polizie Locali, soprattutto in fasce orarie maggiormente esposte a situazioni critiche.

La partecipazione al progetto SMART è considerata importante anche per valorizzare la gestione associata della Polizia Locale: in questo modo si mettono in rete risorse, professionalità e capacità operative.

L’obiettivo è quello di garantire un presidio più capillare delle aree pubbliche, rafforzare le attività di prevenzione e controllo e contribuire a contrastare comportamenti che possono compromettere la tranquillità e la sicurezza della comunità. Inoltre i servizi notturni consentiranno di assicurare una maggiore attenzione anche alla viabilità, alla prevenzione degli illeciti e al rispetto delle regole di convivenza civile.

«La sicurezza urbana è una priorità per le nostre amministrazioni e richiede un impegno concreto, costante e coordinato» spiegano a una sola voce i tre sindaci coinvolti, ovvero Massimo Parola (Gavirate), Michele Ballarini (Comerio) e Alessandro Boriani (Luvinate). «Con l’avvio dei controlli serali e notturni vogliamo dare un segnale chiaro: i nostri Comuni intendono essere presenti. Abbiamo scelto di investire nella collaborazione tra i tre paesi perché crediamo che fare rete sia la strada più efficace per rafforzare i servizi e offrire risposte concrete ai cittadini».

L’adesione al progetto SMART va proprio in questa direzione: sostenere il lavoro della Polizia Locale, ampliare le possibilità di intervento e rendere più incisiva l’attività di prevenzione e controllo. «Ringraziamo – concludono i tre sindaci – il comandante Di Marco e tutti i nostri collaboratori per questo importante servizio».