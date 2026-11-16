Il ponte della Mornera a Gallarate passerà da tre a due corsie. Questo si sa da tempo, ma dall’ultimo consiglio comunale è arrivata una novità: il progetto potrebbe essere modificato durante i lavori. In particolare, potrebbe essere mantenuta la doppia corsia in direzione Madonna in Campagna nel solo tratto finale, per consentire agli automobilisti di distribuirsi più facilmente in prossimità dell’incrocio vicino alla Locanda.

La questione è tornata in consiglio comunale grazie a un intervento del consigliere Gianpaolo Bonetti (Pd), che ha chiesto chiarimenti sulla scelta progettuale e sull’eventuale presenza di uno studio del traffico a supporto della riduzione delle corsie. Il progetto di riqualificazione del ponte, presentato nel febbraio 2025, prevede infatti di eliminare una delle due corsie oggi disponibili in direzione Madonna in Campagna, mantenendo una sola corsia per ciascun senso di marcia.

La modifica rientra nell’intervento da 1,95 milioni di euro finanziato da Regione Lombardia, che comprende la sostituzione delle barriere laterali, il miglioramento della sicurezza del viadotto e la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti.

I lavori sono iniziati il 6 luglio 2026, con le prime modifiche alla circolazione e la chiusura della rampa di accesso da via Baracca, nel quartiere Sciarè, in direzione Madonna in Campagna.

Nessuno studio del traffico per la riduzione delle corsie

Rispondendo in consiglio comunale, il sindaco Andrea Cassani ha confermato che non è stato redatto uno specifico studio del traffico per valutare gli effetti della nuova configurazione stradale. Secondo il primo cittadino, lo studio non era obbligatorio e non è stato ritenuto utile ai fini della progettazione.

Cassani ha ribadito che la scelta di ridurre le corsie è legata principalmente alla necessità di ricavare lo spazio per i nuovi percorsi ciclabili protetti, tenendo conto della larghezza disponibile sulla carreggiata e della necessità di mettere a norma anche i marciapiedi. È stata ricordata anche la pericolosità dell’asse, teatro di diversi incidenti.

Il tema era già stato sollevato dal Partito Democratico, che aveva proposto di mantenere le due corsie in direzione Madonna in Campagna, almeno nella parte finale del ponte. Una soluzione pensata per consentire agli automobilisti di affiancarsi e scegliere più agevolmente la direzione da prendere in prossimità dell’intersezione, evitando che tutti i veicoli debbano rimanere incolonnati su un’unica corsia fino all’ultimo tratto.

Possibile una modifica durante i lavori

Dal punto di vista formale, ha precisato Cassani, il progetto non è stato modificato e resta quindi prevista la riduzione a due corsie complessive. Il sindaco ha però confermato che un eventuale allargamento nel tratto finale è tecnicamente valutabile anche a lavori in corso. La questione sarà esaminata dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del progetto (Rup), per verificare la fattibilità della modifica.

Sul piano politico, Cassani ha lasciato intendere che la soluzione proposta dal Pd sarà molto probabilmente adottata, consentendo così di recuperare la doppia corsia nell’ultimo tratto verso Madonna in Campagna: «La proposta di ampliare verrà molto presumibilmente attuata, rendendo più facile “smarcarsi” nel tratto finale a ridosso della rotonda».

Bonetti per il Partito Democratico ha espresso soddisfazione per la disponibilità dell’amministrazione a prendere in considerazione la proposta avanzata nelle scorse settimane. Resta comunque da verificare come la modifica potrà essere concretamente inserita nei lavori.