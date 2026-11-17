Due serate per riflettere sulla violenza contro le donne, ma anche per raccontare la possibilità di ricominciare e riprendere in mano la propria vita. Si intitola “Oltre: voci di speranza e di riscatto” il progetto culturale promosso dalla Consulta Giovanile di Porto Ceresio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti sono in programma il 22 e 23 novembre al Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara”, con ingresso libero.

L’obiettivo è affrontare il tema andando oltre la denuncia e la prevenzione, per dare spazio anche alle storie di donne che sono riuscite a costruire un percorso di autonomia dopo esperienze di sofferenza e violenza. «Abbiamo sentito il bisogno di raccontare il capitolo successivo – spiega Agnese Castiglioni, presidente della Consulta Giovanile –. Vogliamo mostrare cosa accade quando una donna si riappropria della propria vita, dove trova la forza per ricostruirsi».

Il primo appuntamento, domenica 22 novembre (ore 21), sarà dedicato al cinema con la proiezione di “Ivana”, cortometraggio diretto da Farian Sabahi, regista, scrittrice e giornalista, oltre che docente associata di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria. Al termine della proiezione la stessa autrice incontrerà il pubblico per rispondere alle domande e approfondire la storia raccontata.

Il film ripercorre la vicenda di Ivana, nata nel 1933 a Varigotti e cresciuta in condizioni difficili, tra povertà, abusi e violenza. Una storia che non si ferma alle sofferenze dell’infanzia: la protagonista riesce infatti a trovare un lavoro, conquistare la propria autonomia, acquistare una casa, sposarsi e diventare madre.

Lunedì 23 novembre, alle 20.30, spazio invece alla letteratura con la presentazione del libro “L’abbraccio della signora Sole” e della rassegna “Voce ai Silenzi”, realizzata in collaborazione con Anemos Italia ODV e Rete Antiviolenza Varese. Protagonista della serata sarà l’autrice Jasmine Irani, che racconterà il proprio percorso narrativo e umano, affrontando il tema della rinascita dopo la sofferenza e dell’importanza di ritrovare la propria voce. L’incontro sarà moderato da Alessandro Guccione, dottore in tecniche psicologiche, con la partecipazione di Anna Marsella, presidente di Anemos Italia ODV.

Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’assessore alle Politiche sociali Monia Casale ha sottolineato il valore dell’iniziativa e del coinvolgimento dei giovani in un percorso di sensibilizzazione. Un impegno che, come ricorda Marsella, riguarda l’intera comunità: la prevenzione della violenza è infatti «un atto civile che interessa tutta la comunità». Entrambe le serate si svolgeranno al Palazzo della Cultura Salvatore Ferrara di Porto Ceresio. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.