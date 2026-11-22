C’era un tempo in cui per fare shopping non servivano né un computer né uno smartphone. Bastava aprire la cassetta della posta, trovare un catalogo, sedersi sul divano e cominciare a sfogliarlo. Vestiti, giocattoli, elettrodomestici, oggetti per la casa, accessori e mille altre cose. Tutto a portata di mano, almeno sulla carta. Postalmarket è stato per milioni di italiani una finestra sul mondo dei consumi, un sogno a colori che entrava direttamente nelle case. Molto prima di Amazon, molto prima dell’e-commerce, molto prima che acquistare qualcosa con un clic diventasse un gesto quotidiano.

Ora quella storia sembra arrivata davvero al capolinea. Venerdì 20 novembre, al Tribunale di Treviso, è andata deserta anche la terza asta per la vendita dello storico marchio Postalmarket, messo in vendita per 286mila euro. Nessuna offerta, nessun imprenditore disposto a raccogliere l’eredità di uno dei nomi più conosciuti del commercio italiano.

È l’epilogo di un tentativo di rilancio cominciato nel 2021, quando un gruppo di imprenditori aveva provato a trasformare il vecchio catalogo in una moderna piattaforma digitale dedicata al Made in Italy. Un progetto ambizioso che si è scontrato con la forza dei giganti dell’e-commerce e con un mercato profondamente cambiato.

I numeri raccontano la difficoltà dell’impresa: circa un milione di euro di ricavi complessivi tra il 2021 e il 2023, a fronte di perdite operative per circa tre milioni. Una situazione che ha portato alla liquidazione e alla vendita del marchio.

Tutto cominciò a Milano il primo ottobre 1960

La storia di Postal market (all’inizio la testata aveva le due parole separate) comincia nel pieno del miracolo economico italiano. Il primo ottobre 1960 esce il primo catalogo, frutto di un’intuizione di Anna Bonomi Bolchini, una delle protagoniste della finanza e dell’imprenditoria milanese.

Come ricostruisce la storica Emanuela Scarpellini in un articolo pubblicato sulla rivista il Mulino, l’idea era nata nel 1959, ispirandosi alle grandi aziende americane che già da decenni vendevano prodotti attraverso cataloghi spediti per posta. In un’Italia che stava scoprendo il benessere, la televisione, gli elettrodomestici e i consumi di massa, Postal market introduceva una rivoluzione: poter acquistare senza entrare in un negozio.

Il primo catalogo era destinato soprattutto al mercato estero e proponeva prodotti artigianali. Ben presto l’offerta si allargò a oltre ottocento articoli pensati per le famiglie italiane. La formula era semplice e innovativa: un catalogo illustrato, prezzi convenienti, la possibilità di ordinare da casa e ricevere la merce direttamente al proprio indirizzo. C’era persino la garanzia “soddisfatti o rimborsati”, un concetto che oggi associamo alle grandi piattaforme digitali.

Non era soltanto un nuovo modo di vendere. Era un nuovo modo di immaginare gli acquisti.

Il catalogo che entrava nelle case di milioni di italiani

Negli anni Settanta e Ottanta Postal market diventa un fenomeno di costume. Due volte all’anno il catalogo raggiunge milioni di famiglie, trasformandosi in un appuntamento atteso.

Come raccontava Il Post in occasione del ritorno del marchio nel 2021, Postalmarket rappresentava un’esperienza di acquisto che oggi appare lontanissima, ma che anticipava molti meccanismi del commercio online. Si sfogliavano le pagine, si confrontavano i prodotti, si sceglieva cosa comprare e si compilava l’ordine. Poi cominciava l’attesa del pacco.

Per chi viveva nei piccoli centri, lontano dai grandi magazzini, quel catalogo offriva una possibilità straordinaria: accedere a prodotti che altrimenti sarebbe stato difficile trovare. Ma Postalmarket era anche un oggetto familiare. Lo si lasciava sul tavolo del soggiorno, lo si passava da una persona all’altra, si piegavano gli angoli delle pagine per ricordare qualcosa da acquistare.

I numeri raccontano la dimensione di quel successo. Negli anni Ottanta il catalogo raggiunse una diffusione di milioni di copie. Nel 1983, secondo la ricostruzione del Mulino, il fatturato toccò i 240 miliardi di lire e una famiglia italiana su cinque riceveva Postalmarket. Un successo costruito anche sul lavoro di migliaia di persone, soprattutto donne, impiegate nei magazzini e nella gestione degli ordini.

Le copertine con le grandi dive

C’era poi un altro elemento che rendeva Postal market immediatamente riconoscibile: le sue copertine. Ornella Muti, Monica Bellucci, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista e molte altre protagoniste dello spettacolo e della moda prestarono il proprio volto al catalogo.

Le copertine erano parte integrante del successo commerciale. Postalmarket non vendeva soltanto prodotti, ma proponeva modelli di bellezza, stili di vita e desideri. Come ricorda Elle Decor, anche i grandi nomi della moda italiana, da Krizia a Fendi, da Laura Biagiotti a Valentino, trovarono spazio in quelle pagine.

Era il segno di un’Italia che cambiava, diventava più ricca, consumava di più e guardava con crescente interesse alla moda e al design.

La crisi degli anni Novanta e i primi tentativi di salvataggio

Poi il mondo cominciò a cambiare. La diffusione dei centri commerciali, l’evoluzione della distribuzione e successivamente l’arrivo di Internet misero progressivamente in difficoltà il modello delle vendite per corrispondenza.

Postalmarket aveva anticipato un modo di acquistare che sarebbe diventato dominante, ma non riuscì a trasformarsi abbastanza rapidamente per affrontare la nuova concorrenza. Negli anni Novanta cominciarono i passaggi di proprietà. Arrivarono il gruppo tedesco Otto, il tentativo di rilancio di Eugenio Filograna e successivamente quello del gruppo friulano Bernardi.

Nessuno riuscì a restituire stabilità all’azienda. Il marchio attraversò una lunga stagione di crisi e procedure concorsuali, fino al fallimento del 2015. Sembrava la conclusione definitiva di una storia durata oltre mezzo secolo.

Il sogno del 2021: diventare l’Amazon del Made in Italy

E invece nel 2021 Postalmarket tornò. Il marchio era stato acquisito dall’imprenditore friulano Stefano Bortolussi, che insieme a realtà imprenditoriali del Trevigiano, tra cui Projectmoon e la piattaforma tecnologica Storeden, immaginò una nuova vita per il catalogo più famoso d’Italia.

L’obiettivo non era semplicemente riproporre il passato, ma costruire una piattaforma di commercio elettronico capace di valorizzare le aziende e i prodotti italiani.

A raccontare il progetto furono, tra gli altri, due giornali che seguirono con attenzione il ritorno di Postalmarket.

Wired Italia, in un articolo del 19 gennaio 2021, spiegava come il nuovo Postalmarket puntasse su un portale digitale dedicato al Made in Italy, con l’ambizione di conquistare una quota del mercato dell’e-commerce.

Elle Decor, nel novembre dello stesso anno, raccontava invece il ritorno del catalogo cartaceo, affiancato dal sito di vendita online e da un’applicazione con funzionalità di realtà aumentata.

Per la copertina del nuovo Postalmarket venne scelta Diletta Leotta, nel tentativo di creare un collegamento tra le grandi protagoniste delle copertine storiche e le nuove generazioni. Il catalogo proponeva oltre 150 marchi italiani, dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dalla bellezza al tempo libero.

Era un progetto che univa nostalgia e innovazione. Da una parte la forza di un nome conosciuto da milioni di persone, dall’altra la volontà di costruire un’alternativa italiana alle grandi piattaforme internazionali. All’operazione aveva partecipato anche H-Farm, con una quota del 5%.

Tre milioni di perdite e un’asta senza compratori

La realtà del mercato si è però dimostrata molto più difficile delle aspettative. I ricavi del nuovo Postalmarket sono stati di 264mila euro nel 2021, 386mila nel 2022 e 370mila nel 2023. Complessivamente poco più di un milione di euro, a fronte di perdite operative per circa tre milioni. Una sproporzione che ha reso insostenibile la prosecuzione dell’attività.

Il progetto è così approdato alla liquidazione controllata e il marchio, insieme ai relativi domini Internet, è stato messo in vendita. Il 20 novembre, nell’aula 1D del Tribunale di Treviso, nessuno si è presentato per acquistarlo. Il prezzo era di 286mila euro.

Il liquidatore Gianluca Pivato continua tuttavia a ritenere che Postalmarket abbia potenzialità commerciali, grazie alla notorietà del nome e alla possibilità di immaginare nuove forme di utilizzo del marchio. Una nuova asta potrebbe quindi aprire un altro capitolo. Per il momento, però, il tentativo di rilancio si è concluso.

Quello che resta di Postalmarket

La storia di Postalmarket racconta molto più delle vicende di un’azienda. Racconta l’Italia del boom economico, quando la crescita dei consumi sembrava non avere limiti. Racconta l’emancipazione delle famiglie, la diffusione della moda, l’arrivo di nuovi oggetti nelle case e il desiderio di partecipare a un benessere sempre più accessibile.

Racconta anche come cambia il commercio. Quello che negli anni Sessanta appariva rivoluzionario è diventato, con Internet, un gesto normale. E proprio il mondo che Postalmarket aveva contribuito ad anticipare si è trasformato nel suo concorrente più difficile.

Oggi possiamo acquistare quasi tutto, a qualsiasi ora, da qualsiasi luogo, con uno smartphone. Possiamo confrontare migliaia di prodotti in pochi secondi e ricevere un pacco il giorno successivo. Ma c’era qualcosa di diverso in quel catalogo che arrivava nella cassetta della posta.

Postalmarket non era soltanto un modo per comprare. Era anche il piacere di sfogliare, scegliere, desiderare e aspettare.