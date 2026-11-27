Poste a Gorla Maggiore: riapre la sede rinnovata con il progetto Polis
Completati i lavori nell'ufficio di via Dante Alighieri con nuovi arredi, illuminazione a basso consumo e sportello dedicato. Attivi allo sportello i servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi passaporti, certificati anagrafici e pratiche INPS
Riapre al pubblico l’ufficio postale di Gorla Maggiore, oggetto di interventi di ristrutturazione legati al progetto Polis di Poste Italiane, pensato per portare i servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti.
Spazi rinnovati e attenzione all’accessibilità
La sede di via Dante Alighieri presenta nuovi arredi e tinteggiature nella sala al pubblico, un’illuminazione a basso consumo energetico, soluzioni attente all’impatto ambientale e un percorso per persone ipovedenti. È stato inoltre allestito uno sportello ribassato dedicato ai servizi della Pubblica Amministrazione, affiancato alle consuete operazioni postali.
I servizi disponibili allo sportello
Tra le prestazioni attivabili figurano il rilascio di certificati anagrafici e alcune pratiche INPS, come cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”. Grazie all’accordo tra Poste Italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, è inoltre possibile avviare richiesta o rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, con opzione di consegna a domicilio.
Orari di apertura
L’ufficio osserva i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
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