Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Gorla Maggiore, oggetto di interventi di ristrutturazione legati al progetto Polis di Poste Italiane, pensato per portare i servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Spazi rinnovati e attenzione all’accessibilità

La sede di via Dante Alighieri presenta nuovi arredi e tinteggiature nella sala al pubblico, un’illuminazione a basso consumo energetico, soluzioni attente all’impatto ambientale e un percorso per persone ipovedenti. È stato inoltre allestito uno sportello ribassato dedicato ai servizi della Pubblica Amministrazione, affiancato alle consuete operazioni postali.

I servizi disponibili allo sportello

Tra le prestazioni attivabili figurano il rilascio di certificati anagrafici e alcune pratiche INPS, come cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”. Grazie all’accordo tra Poste Italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, è inoltre possibile avviare richiesta o rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, con opzione di consegna a domicilio.

Orari di apertura

L’ufficio osserva i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.