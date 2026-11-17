Pubblichiamo la lettera di una mamma che ci ha scritto per raccontare la ricerca di lavoro della figlia, diplomata due anni fa: contratti brevi, colloqui in cui le si chiede conto proprio di quella discontinuità, candidature che restano senza risposta. È un’esperienza in cui molti giovani e molte famiglie potranno riconoscersi. Su richiesta dell’autrice la lettera non è firmata, per non mettere ulteriormente in difficoltà la figlia, che sta ancora cercando la sua strada nel mondo del lavoro.

Gentile Redazione,

scrivo queste righe per condividere una riflessione che nasce dall’esperienza diretta di mia figlia e che, credo, rappresenti la realtà di moltissimi giovani oggi in cerca di lavoro.

Mia figlia si è diplomata due anni fa. Da allora non è rimasta con le mani in mano: ha accettato diverse opportunità lavorative, si è candidata a numerose offerte, ha cercato di costruirsi un percorso professionale con impegno e determinazione. Eppure, nonostante la volontà di mettersi in gioco, si trova ancora intrappolata in un circolo vizioso dal quale molti ragazzi faticano a uscire.

Le esperienze che ha maturato finora sono state brevi, non per sua scelta, ma perché la maggior parte delle opportunità offerte ai giovani consiste in contratti a tempo determinato, collaborazioni occasionali o lavori legati alla stagionalità. Durante molti colloqui, la domanda che si sente rivolgere più spesso è: “Come mai ha cambiato così tanti lavori in poco tempo?”

Una domanda che lascia sinceramente perplessi. Non si tratta di instabilità o scarso impegno, ma semplicemente della conseguenza di un mercato del lavoro che offre sempre meno continuità. Se un contratto nasce già con una data di scadenza, come può essere imputato al candidato il fatto di aver dovuto cercare una nuova occupazione alla fine di quell’esperienza?

A questo si aggiunge un altro fenomeno sempre più diffuso: il silenzio. Tra piattaforme come Indeed, LinkedIn e altri portali dedicati alla ricerca di lavoro, vengono inviate centinaia, a volte migliaia, di candidature. Molto spesso il profilo corrisponde ai requisiti richiesti, ma non arriva alcuna risposta. Nemmeno una comunicazione automatica che confermi la ricezione del curriculum o informi dell’esito negativo della selezione.

Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Dietro ogni candidatura c’è una persona che dedica tempo, energie e speranze. Ricevere anche solo un semplice riscontro rappresenterebbe una forma minima di rispetto e contribuirebbe a non scoraggiare chi cerca di costruirsi un futuro con serietà.

Quando avevo la sua età, il lavoro si cercava in modo diverso. Si consegnavano curriculum di persona, si sfogliava l’elenco telefonico e si contattavano una ad una le aziende per chiedere se stessero assumendo. Oggi tutto è digitale, più veloce e più efficiente, almeno sulla carta. Eppure questa evoluzione sembra aver reso i rapporti più freddi e impersonali. Dietro una candidatura spesso non si vede più una persona, ma solo una pratica da archiviare.

C’è poi la questione dell’esperienza, un’altra delle grandi contraddizioni del mercato attuale. Molte aziende dichiarano di cercare giovani da formare, ma durante i colloqui emergono aspettative che richiederebbero anni di esperienza già acquisita. La frase che molti ragazzi si sentono ripetere è sempre la stessa: “Non hai abbastanza esperienza.”

Ma come si può acquisire esperienza se nessuno offre l’opportunità di farla? È un paradosso che penalizza un’intera generazione. Nessuno nasce preparato per un ruolo professionale. Ogni lavoratore, anche il più qualificato, ha iniziato da qualche parte e ha imparato grazie a qualcuno che ha creduto nelle sue potenzialità.

I giovani non chiedono scorciatoie o privilegi. Chiedono semplicemente opportunità reali, percorsi di crescita e una valutazione che tenga conto non solo delle esperienze già maturate, ma anche della volontà di imparare, della motivazione e delle competenze acquisite durante gli studi.

Forse sarebbe il momento di ricordare che dietro ogni curriculum non ci sono numeri, statistiche o profili da selezionare con un clic. Ci sono ragazzi che cercano dignità, indipendenza e la possibilità di costruire il proprio futuro. E meritano di essere ascoltati con maggiore attenzione e rispetto.

Cordiali saluti