Precipita nel vano scale di un condominio di Varese: è morta una donna di 59 anni
È caduta da circa sei metri ed è morta nella notte al pronto soccorso di Varese. Indagano i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro e Ats Insubria, e la Procura è stata informata
Non ce l’ha fatta la donna di 59 anni che nella giornata di ieri è caduta in un vano scale in un condominio di via Staurenghi a Varese.
La donna, cittadina italiana, lavorava in un’azienda familiare di pulizie e sembra essere precipitata da una altezza di circa 6 metri: trasportata con urgenza al pronto soccorso di Varese è deceduta nella notte.
Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro oltre al Dipartimento prevenzione e sicurezza di Ats-Insubria, che si avvalgono dei rilievi effettuati dalla stazione Carabinieri di Varese.
Sul fatto è partita un’informativa urgente alla Procura della Repubblica di Varese che in casi come questi valuterà se di disporre ulteriori accertamenti sul caso per verificare se sono presenti responsabilità per colpa sull’accaduto.
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