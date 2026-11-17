Le novità dalla realtà varesina che ha creato Amaro Rubino Bio, da regalare a persone care, clienti e collaboratori. Anche in versione personalizzata

Fine anno è tempo di ringraziamenti, in famiglia come sul lavoro. A Varese Rubino Spiriti, la microimpresa che dal 2019 crea amari e vermouth biologici e artigianali tra i laghi e i boschi delle Prealpi, a partire dal pluripremiato Amaro Rubino Bio (Miglior Liquore d’Erbe del Mondo 22), propone per il Natale 2026 tre nuove confezioni regalo, pensate anche per aziende e professionisti.

Alla base ci sono il miele locale, i fiori di sambuco e le altre erbe di bosco delle Prealpi lombarde e una filiera biologica costruita su relazioni di fiducia.

Una produzione piccola e artigianale, che però ha già varcato i confini: oggi le bottiglie Rubino si trovano nei locali di Sydney, New York e Parigi.

“Chi regala una nostra bottiglia regala anche una storia: quella delle erbe, del miele e delle persone che ci lavorano” – dice il fondatore Matteo Rubino.

Le tre novità

Il cofanetto degustazione. Una bottiglia da 200 ml di Amaro Rubino Bio o Lunatico e il Vermouth DueTuffi nel nuovo formato da 375 ml, che debutta con questo Natale. Compatto e facile da spedire, è pensato anche per chi deve raggiungere molti destinatari.

La Mixo Box DueTuffi. Per l’aperitivo: DueTuffi da 750 ml, un dosatore, due bevande da miscelare e le ricette per i cocktail da preparare a casa.

La Ciocco Box con le due mini. Le bottiglie da 200 ml di Amaro Rubino Bio e Lunatico con i Cioccorubini, praline con gelée di amaro della Pasticceria Colombo di Barasso.

DueTuffi (nei suoi formati da 750 o 375 ml) è il vermouth rosato biologico che unisce le erbe dei laghi prealpini e la macchia mediterranea tra Liguria e Toscana, in un omaggio all’acqua che unisce territori diversi. Nel 2026 ha vinto l’oro per il design al Vinitaly e il World’s Best Design ai World Vermouth Awards.

Confezioni su misura

Per chi ha molti regali da fare, ad esempio a clienti o collaboratori, Rubino Spiriti realizza anche confezioni personalizzate: prodotti, formato e messaggio si scelgono insieme.

In catalogo anche i panettoni nati con la Pasticceria Colombo, il WOW-ettone e il nuovo Vermuttone (panettoni in vasocottura a base di Rubino o DueTuffi), e la bottiglia King Size da 3 litri.

A dicembre torna il Rubino Christmas Market

A dicembre torna come ogni anno il Rubino Christmas Market, al Premiato Biscottificio di via San Martino della Battaglia 6/b, nel centro storico di Varese: tutte le box, i prodotti Rubino e quelli dei partner Apicoltura Frattini e Naturae Spirits.

Dal 5 al 13 dicembre Rubino Spiriti sarà inoltre presente ad Artigiano in Fiera, a Rho Fiera Milano, con tutta la gamma e le nuove box di Natale.

Rubino Christmas Market – Premiato Biscottificio, Varese

Aperto ogni weekend di dicembre, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi: il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19, il sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 19 orario continuato.

Ven 4 Dicembre: 14–19

Da Sab 5 a Mar 8 Dicembre (ponte dell’Immacolata): 10–19

Ven 11 Dic: 14–19 ·

Sab 12 e Dom 13 Dic: 10–19

Ven 18 Dic: 14–19

Sab 19 e Dom 20 Dic : 10–19

Merc 23 e Giov 24 Dic: 10–19

Artigiano in Fiera – Rho Fiera Milano

Dal 5 al 13 Dicembre 2026 h 10-22

Contatti

Rubino Spiriti

@: cincin@amarorubino.it

M: +39 333 209 7881

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