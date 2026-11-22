«Il silenzio può essere paura, isolamento o indifferenza, ma può anche diventare il punto di partenza per una nuova consapevolezza». È attorno a questa sfida che sabato 21 novembre il Cinema Teatro Auditorio Giovanni XXIII di Cassano Magnago si è trasformato in un palcoscenico di impegno civile per la quinta edizione del Premio Anémos. Promosso da Anémos Italia ODV e guidato dalla presidente Anna Marsella,l’appuntamento — dedicato quest’anno al tema «Voci e silenzi» e alla memoria dell’Ispettore Oscar Zanoncini — ha riunito istituzioni, forze dell’ordine, mondo della cultura e dello sport per ribadire che contro violenza di genere, stalking e bullismo la prima arma è non voltarsi dall’altra parte.

Patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Cassano Magnago, la serata ha visto la presenza della vicedirettriceindaca Luisa Savogin, del viceprefetto vicario Michele Giacomino, dell’assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e della Consigliera di Parità regionale Anna Maria Gandolfi.

L’intervento dell’Assessore Francesca Caruso: «Non voltarsi dall’altra parte»

Ad aprire la riflessione sul legame tra cultura e prevenzione è stata proprio Francesca Caruso: «Dare voce a questo silenzio vuol dire scegliere di non voltarsi dall’altra parte», ha sottolineato nel suo intervento.

L’Assessore ha posto l’accento sul ruolo centrale delle scuole — coinvolte quest’anno attraverso un concorso artistico rivolto agli studenti — e sulla responsabilità educativa degli adulti: «Ascoltare i ragazzi ci aiuta a capire dove intervenire come adulti e istituzioni. Il rispetto si insegna prima di tutto con il nostro esempio, anche nella vita pubblica. Di fronte al bullismo, in classe o nelle chat, dobbiamo garantire che sia le vittime sia i compagni che assistono sappiano a chi rivolgersi senza paura».

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e richiamando l’evento «La Cultura del Rispetto» promosso nei giorni scorsi al Museo del Tessile di Busto Arsizio con il simbolo del fischietto rosso,Caruso ha ribadito l’urgenza di un ascolto tempestivo: «Quando una donna ci dice “ho paura”, la nostra risposta fa la differenza. Segnali come il controllo del telefono o l’isolamento non vanno mai liquidati come semplice gelosia: chi chiede aiuto deve sentirsi accompagnato e protetto anche prima di arrivare alla denuncia».

Il messaggio di Anémos Italia ODV e i momenti della serata

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole della presidente Anna Marsella, che ha consegnato personalmente i riconoscimenti sul palco: «”Voci e silenzi” è un tema che ci riguarda tutti. Dietro ogni silenzio può esserci una storia che aspetta di essere ascoltata. Con il Premio Anémos vogliamo riconoscere chi ha scelto di dare voce, chi si impegna ogni giorno per cambiare le cose e chi, attraverso il proprio esempio, contribuisce a costruire una società più attenta e responsabile».

Condotta dai giornalisti Raffaella Manetta e Pasquale Martinoli, la serata ha alternato testimonianze a momenti musicali e coreografici: dall’esecuzione del Dies Irae di Mozart (con la violinista Natalia Carpenco, il pianista Andrea Pioppo e l’Ensemble Violini Mi-La-Re-Sol del Liceo Musicale “G. Verdi” di Luino) all’inno del Premio «Anime»interpretato da NiR con Il Club delle Donne, fino alle esibizioni di Danza 360, ARCI Sport Cassano e all’omaggio a Mia Martini di Susanna Zucchelli. Nel corso dell’evento il regista Raphael Di Terlizzi è stato inoltre proclamato Ambassador Anémos Italia ODV 2026.

Tutti i premiati dell’edizione 2026

Il Premio Eccellenza Italiana nel Mondo è stato conferito al Colonnello Carlo Calcagni (Ruolo d’Onore), campione paralimpico mondiale e simbolo di resilienza, coraggio e rinascita. Accanto a lui sono stati premiati:

Giuseppe Battarino , magistrato, giurista e scrittore, per la trentennale attività a tutela della legalità e dei diritti;

Clementina Speranza , giornalista e regista, per il documentario Stai fermo lì e l’impegno sui diritti umani;

Angela De Santis , Primo Dirigente e Vicario del Questore di Varese, per l’azione di prevenzione e protezione delle vittime vulnerabili;

Giusy Fasano , giornalista del Corriere della Sera , per l’impegno nel dare voce alle storie di cronaca e infrangere i silenzi;

Claudia Segre , economista, presidente della Global Thinking Foundation e membro GREVIO, per l’educazione finanziaria e l’indipendenza economica femminile;

Simona Barberio , docente e presidente dell’Associazione Ragazzi Generazione Z, per i progetti editoriali rivolti ai più giovani;

Giusy Versace , atleta paralimpica, conduttrice televisiva e fondatrice di Disabili No Limits;

Lorita Tinelli , psicologa clinica, criminologa e fondatrice del CeSAP, per la tutela dei minori e il contrasto agli abusi psicologici;

U.S. Lecce, per l’uso dello sport come veicolo di educazione al rispetto, inclusione e rifiuto di ogni forma di violenza.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a Valentina Giacalone (presidente di Non Solo Moda), Paolo Picchio(impegnato nel nome della figlia Carolina nella battaglia nazionale contro il bullismo), Alessandra Accardo (assistente della Polizia di Stato e testimone di coraggio contro la violenza sessuale) e Ayla Saracino (protagonista del video Storia di Luce di Raffaella Giorgi Fidanza). Menzioni speciali, infine, all’Ispettrice Romina Fontana e alla Sovrintendente Capo Fiammetta Morelli della Questura di Varese, alla redazione di Benvenuti in Condominio, al Club delle Donne e all’ASD ARCI Sport Cassano Magnago.