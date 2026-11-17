Questa sera – martedì 17 novembre – va in scena la tradizionale consegna del Premio Carlo Speroni, il riconoscimento assegnato dal Panathlon Club La Malpensa a un giovane talento dell’atletica leggera, giunto alla 53a edizione.

La cerimonia si svolge nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli di Busto Arsizio a partire dalle 21 e vedrà protagonista Christian Montin, specialista nelle prove multiple di classe 2008 tesserato per l’Atletica Gallaratese.

La consegna dello “Speroni” sarà però solo uno dei momenti in cui si compone l’appuntamento. Ci sarà infatti un buono spazio concesso al basket con la presentazione di “Universo NBA”, volume (fresco di stampa) scritto dal giornalista varesino Flavio Vanetti (Corriere della Sera) con l’inviato della Gazzetta Davide Chinellato. A dialogare con Vanetti sarà Antonio Franzi.

La scaletta del Premio proseguirà con uno struggente ricordo del compianto presidente del Panathlon Club La Malpensa, Giorgio Paolo Piazza, scomparso nello scorso mese di aprile: un video realizzato dal filmmaker Filippo Kultgeneration D’Angelo. Al termine ci sarà quindi l’assegnazione del Premio Speroni al giovane Montin.