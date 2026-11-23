Ci sono anche due autori varesini tra i finalisti della XIII edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como, promosso da Giorgio Albonico. Si tratta di Luciano Tornese, selezionato nella sezione Racconto, e di Francesco G. Tagliabue, in gara nella Narrativa inedita. Le opere in lizza sono state scelte tra 2.840 candidature arrivate da tutta Italia, per un montepremi complessivo di 30.000 euro.

La cerimonia di premiazione, con la proclamazione dei vincitori delle tredici categorie, è in programma sabato 28 novembre, dalle 16 alle 19, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como (in via Vincenzo Bellini 3), alla presenza dei giurati e del promotore Giorgio Albonico.

I due varesini in gara

Luciano Tornese concorre nella sezione Racconto con «Il mio amico carissimo». Il testo traccia il ritratto affettuoso di un compagno di una vita, consumato dall’uso e ormai messo a riposo: solo nel finale il lettore scopre che si tratta di un vocabolario.

Francesco G. Tagliabue è finalista nella sezione Narrativa inedita con il romanzo «La Nina dei Lombroso». Ambientato a Torino nel 1894, il libro prende le mosse da un delitto alla Falchera per sviluppare un’indagine che passa attraverso la casa di Cesare Lombroso e di sua moglie Nina De Benedetti. Per i concorrenti di questa categoria in palio c’è anche la pubblicazione dell’opera con l’editore Mursia.

Il premio e gli altri finalisti

Il riconoscimento si articola in tredici sezioni: Autobiografia, Opere per bambini e ragazzi, Giornalismo, Multimediale, Narrativa edita, Narrativa inedita, Opera a tema (dedicata quest’anno all’ambiente), Opera dall’estero, Opera prima, Poesia edita, Poesia inedita, Racconto e Saggistica.

Accanto a piccole realtà editoriali e autori emergenti, la selezione include firme note del panorama letterario e giornalistico italiano. Nella Narrativa edita figurano tra gli altri Fabio Bacà (L’era dell’acquario, Adelphi) e Luca Mastrantonio (Piombo e latte, Bompiani, dedicato al caso di Dirk Hamer all’isola di Cavallo nel 1978), oltre a Lorenzo Pavolini, Alessandro Perissinotto e Vittorio Giacopini.

Nella Saggistica sono in gara, tra gli altri, Giuliana Sgrena (Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra, Laterza), Mario Del Pero (Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump, il Mulino), Alberto Mingardi e Barbara Biscotti. Nella sezione Autobiografia è presente anche «La staffetta senza nome» (Solferino), scritta da Jessica Chia e Sandra Gilardelli, partigiana oggi quasi centenaria attiva tra Milano e le brigate sul Lago Maggiore.