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Il futuro delle Frecce Tricolori prende forma a Venegono Superiore. È stato presentato oggi pomeriggio, nella sede di Leonardo, il nuovo M-346 destinato a raccogliere il testimone dello storico MB-339 e ad accompagnare la Pattuglia Acrobatica Nazionale in una nuova stagione. Un passaggio importante per l’Aeronautica Militare, ma anche per il territorio varesino, dove il velivolo viene progettato e prodotto e dove affonda le radici una lunga tradizione aeronautica.

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Il nuovo aereo si presenta con una livrea speciale firmata da Pininfarina, pensata per coniugare gli elementi della tradizione delle Frecce Tricolori con un linguaggio più contemporaneo.

L’M-346 introduce prestazioni e capacità di manovra avanzate, oltre a una dotazione tecnologica che permetterà alla Pattuglia Acrobatica Nazionale di affrontare nuove evoluzioni e di mantenere il proprio ruolo di ambasciatrice dell’Italia nel mondo.

Non si tratta soltanto di sostituire un velivolo con un altro. Il passaggio dall’MB-339 all’M-346 segna l’evoluzione di una storia che coinvolge direttamente l’industria aeronautica della provincia di Varese. Anche il predecessore, infatti, era legato alla tradizione della storica Aermacchi, protagonista di una stagione fondamentale per l’aviazione italiana. Oggi quella stessa capacità industriale si rinnova attraverso tecnologie e sistemi di nuova generazione.

A Venegono uno dei poli europei dell’aeronautica militare

Lo stabilimento Leonardo di Venegono Superiore rappresenta uno dei principali poli europei per la produzione di velivoli militari da addestramento. Qui lavorano circa 1.900 persone tra ingegneri, tecnici e personale produttivo, affiancate da una filiera nazionale che coinvolge centinaia di aziende.

Un patrimonio di competenze che ha accompagnato la crescita del programma M-346 e di altri progetti strategici dell’azienda, dalla progettazione all’ingegneria, fino alla produzione e all’integrazione di sistemi complessi. Il nuovo incarico per le Frecce Tricolori rappresenta anche un riconoscimento per questo lavoro e per la capacità dell’industria italiana di competere sui mercati internazionali.

L’M-346, del resto, è già una realtà consolidata nel panorama aeronautico mondiale: è stato scelto da oltre dieci Forze Aeree e ha superato i 170 esemplari venduti. Nato come velivolo per l’addestramento avanzato dei piloti militari, negli anni ha continuato a evolversi con nuovi sistemi di simulazione e tecnologie digitali che integrano l’addestramento in volo con quello virtuale.

Tra le esperienze più significative legate a questo percorso c’è anche l’International Flight Training School di Decimomannu, realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare. Un centro di addestramento avanzato che richiama piloti da diversi Paesi e che ha contribuito a consolidare il ruolo dell’Italia nella formazione dei futuri piloti destinati ai caccia di quarta e quinta generazione.

Un pezzo di storia aeronautica varesina

La scelta dell’M-346 per le Frecce Tricolori aggiunge dunque un nuovo capitolo alla storia industriale del territorio. Dal MB-339 all’M-346 si ritrova il filo di una tradizione che ha attraversato generazioni di progettisti, tecnici e lavoratori, mantenendo nella provincia di Varese un punto di riferimento per l’industria aeronautica.

Un percorso costruito attraverso investimenti, ricerca e sviluppo e nuove competenze, che oggi comprende anche la digitalizzazione dei processi produttivi, la simulazione avanzata e l’intelligenza artificiale applicata alla gestione delle missioni.

Il nuovo aereo delle Frecce Tricolori porta così con sé una doppia eredità: quella della Pattuglia Acrobatica Nazionale, simbolo conosciuto in tutto il mondo, e quella di un territorio che da decenni contribuisce a costruire il futuro dell’aviazione italiana. Con l’M-346, la storia delle Frecce continuerà a volare anche grazie al lavoro e alle competenze nate a Venegono Superiore.