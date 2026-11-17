Un viaggio tra arte, fede e solidarietà per riscoprire la bellezza e il significato più autentico del Natale. È questo lo spirito della Mostra dei presepi, l’iniziativa promossa da Amico Fragile OdV-ETS, in collaborazione con il Battistero di San Giovanni di Varese, che dall’8 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 accoglierà i visitatori nel cuore della città.

L’esposizione raccoglie presepi provenienti da tutto il mondo, dall’Africa al Sud America, fino alle grandi tradizioni italiane, offrendo uno sguardo sulle diverse interpretazioni della Natività. Le opere sono realizzate con i materiali più diversi: dalla cartapesta alla ceramica, dal vetro al legno, fino al ferro, alla porcellana e alla paglia. Accanto ai presepi tradizionali trovano spazio interpretazioni moderne e contemporanee, tra cui opere di Andy Warhol e del ceramista Ambrogio Pozzi, pezzi unici risalenti anche all’Ottocento e creazioni dedicate ai bambini.

Ad arricchire il programma, lunedì 14 dicembre alle ore 20.30, presso l’Istituto Salesiano A.T. Maroni di Varese, si terrà l’incontro a ingresso libero Attorno alla mangiatoia – L’iconografia del presepe nella storia dell’arte, condotto dalla storica dell’arte Chiara Prevosti. Un’occasione per scoprire come gli artisti abbiano rappresentato la Natività attraverso i secoli, tra simboli, significati e curiosità.

L’iniziativa riflette i valori che guidano l’attività di Amico Fragile OdV-ETS, associazione impegnata nel contrasto alla violenza e nel sostegno alle persone che vivono situazioni di fragilità, attraverso la promozione di una cultura fondata sul rispetto e sull’ascolto.

«Il presepe racconta valori universali come l’accoglienza, la vicinanza e la solidarietà, che sono anche alla base del nostro impegno quotidiano», dichiara Liliana Colombo, presidente di Amico Fragile OdV-ETS. «Con questa mostra vogliamo regalare alla città un momento di bellezza e condivisione, ricordando quanto sia importante prendersi cura degli altri».

La Mostra dei Presepi sarà a ingresso gratuito, con orari diversi durante il periodo delle festività natalizie.

Giorni e orari di apertura

Dall’8 al 20 dicembre 2026

Giovedì e venerdì: 14.30 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

Dal 21 al 27 dicembre 2026

Tutti i giorni: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

Chiuso il 23, 25 e 26 dicembre

Dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027

Giovedì e venerdì: 14.30 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

Chiuso il 1° gennaio

Per informazioni è possibile scrivere una mail a comunicazioni@amicofragileodv.com