Varese News

Gallarate/Malpensa

Prevenire il pericolo, imparare a difendersi workshop gratuito a Gallarate

L’iniziativa di Thunder Top Team dedicata alle donne. Il percorso sarà illustrato durante il workshop “Difesa Donna”, sabato 28 novembre

difesa personale

Riconoscere le situazioni di rischio e acquisire strumenti per proteggersi, partendo dalla prevenzione. Con questo obiettivo Thunder Top Team di Gallarate, da anni impegnata in un progetto di contrasto alla violenza sulle donne, offre a dieci partecipanti un percorso gratuito di cinque lezioni di difesa personale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I principi, i contenuti e le modalità di partecipazione al corso saranno illustrati durante il workshop “Difesa Donna”, sabato 28 novembre 2026, alle ore 14, nella sede di corso Sempione 39 a Gallarate. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

Il percorso parte dalla consapevolezza: riconoscere i segnali di rischio, tutelare i propri confini e valutare il contesto per evitare, quando possibile, le situazioni di pericolo e individuare una via d’uscita. A questi aspetti si affianca l’apprendimento delle tecniche di difesa personale.

Durante il workshop, il team di istruttori approfondirà il ruolo della voce, della postura e della distanza nella gestione delle situazioni di rischio. Si parlerà anche dell’utilizzo di oggetti come strumenti di protezione, mantenendo al centro la prevenzione e la sicurezza. Le cinque lezioni offriranno alle partecipanti l’opportunità di approfondire questi temi e metterli in pratica attraverso un percorso guidato.

Un impegno che prosegue oltre il 25 novembre, mettendo esperienza e competenze al servizio dell’autonomia e della sicurezza delle donne.

Per Informazioni: ASD THUNDER TOP TEAM +39 344 506 1097 – 0331 773502 Seguiteci su Instagram: a.s.d.thunder.top.team Indirizzo: Corso Sempione, 39 – Gallarate (VA)

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.