Prevenire il pericolo, imparare a difendersi workshop gratuito a Gallarate

Riconoscere le situazioni di rischio e acquisire strumenti per proteggersi, partendo dalla prevenzione. Con questo obiettivo Thunder Top Team di Gallarate, da anni impegnata in un progetto di contrasto alla violenza sulle donne, offre a dieci partecipanti un percorso gratuito di cinque lezioni di difesa personale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I principi, i contenuti e le modalità di partecipazione al corso saranno illustrati durante il workshop “Difesa Donna”, sabato 28 novembre 2026, alle ore 14, nella sede di corso Sempione 39 a Gallarate. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

Il percorso parte dalla consapevolezza: riconoscere i segnali di rischio, tutelare i propri confini e valutare il contesto per evitare, quando possibile, le situazioni di pericolo e individuare una via d’uscita. A questi aspetti si affianca l’apprendimento delle tecniche di difesa personale.

Durante il workshop, il team di istruttori approfondirà il ruolo della voce, della postura e della distanza nella gestione delle situazioni di rischio. Si parlerà anche dell’utilizzo di oggetti come strumenti di protezione, mantenendo al centro la prevenzione e la sicurezza. Le cinque lezioni offriranno alle partecipanti l’opportunità di approfondire questi temi e metterli in pratica attraverso un percorso guidato.

Un impegno che prosegue oltre il 25 novembre, mettendo esperienza e competenze al servizio dell’autonomia e della sicurezza delle donne.

Per Informazioni: ASD THUNDER TOP TEAM +39 344 506 1097 – 0331 773502 Seguiteci su Instagram: a.s.d.thunder.top.team Indirizzo: Corso Sempione, 39 – Gallarate (VA)