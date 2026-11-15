Prevenire il pericolo, imparare a difendersi workshop gratuito a Gallarate
L’iniziativa di Thunder Top Team dedicata alle donne. Il percorso sarà illustrato durante il workshop “Difesa Donna”, sabato 28 novembre
Riconoscere le situazioni di rischio e acquisire strumenti per proteggersi, partendo dalla prevenzione. Con questo obiettivo Thunder Top Team di Gallarate, da anni impegnata in un progetto di contrasto alla violenza sulle donne, offre a dieci partecipanti un percorso gratuito di cinque lezioni di difesa personale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
I principi, i contenuti e le modalità di partecipazione al corso saranno illustrati durante il workshop “Difesa Donna”, sabato 28 novembre 2026, alle ore 14, nella sede di corso Sempione 39 a Gallarate. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.
Il percorso parte dalla consapevolezza: riconoscere i segnali di rischio, tutelare i propri confini e valutare il contesto per evitare, quando possibile, le situazioni di pericolo e individuare una via d’uscita. A questi aspetti si affianca l’apprendimento delle tecniche di difesa personale.
Durante il workshop, il team di istruttori approfondirà il ruolo della voce, della postura e della distanza nella gestione delle situazioni di rischio. Si parlerà anche dell’utilizzo di oggetti come strumenti di protezione, mantenendo al centro la prevenzione e la sicurezza. Le cinque lezioni offriranno alle partecipanti l’opportunità di approfondire questi temi e metterli in pratica attraverso un percorso guidato.
Un impegno che prosegue oltre il 25 novembre, mettendo esperienza e competenze al servizio dell’autonomia e della sicurezza delle donne.
Per Informazioni: ASD THUNDER TOP TEAM +39 344 506 1097 – 0331 773502 Seguiteci su Instagram: a.s.d.thunder.top.team Indirizzo: Corso Sempione, 39 – Gallarate (VA)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.