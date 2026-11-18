Prosegue senza sosta l’impegno per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico nell’area del Piambello. È stato infatti sbloccato un nuovo investimento da 1,2 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia, destinato alla messa in sicurezza del torrente Valmartina nei territori comunali di Cugliate Fabiasco e Marchirolo.

Galleria fotografica I lavori contro il dissesto idrogeologico in Valmarchirolo 4 di 8

A fare il punto sull’opera è il presidente della Comunità Montana del Piambello, Paolo Sartorio, che sottolinea la portata strategica dell’intervento: i lavori, che saranno eseguiti direttamente dall’ente montano, hanno l’obiettivo di garantire continuità di flusso al corso d’acqua, che scorre in un punto particolarmente delicato, proprio a fianco della Strada Statale 233 (la Varesina).

Questo nuovo stanziamento rappresenta il secondo step di un piano organico di difesa idraulica già avviato sul territorio. L’opera si inserisce infatti in continuità con una prima fase di interventi già conclusa nella parte a monte del torrente, che aveva richiesto un investimento complessivo di 600mila euro.

Un territorio storicamente vulnerabile

L’intervento sul torrente Valmartina risponde a criticità ben note ai residenti e agli amministratori locali. L’area compresa tra Cugliate Fabiasco e Marchirolo, caratterizzata da versanti boschivi ripidi e da un reticolo idrico minore soggetto a piene improvvise durante i nubifragi, ha infatti registrato in passato diversi episodi di dissesto idrogeologico e allagamenti.

In occasione delle ondate di maltempo più intense degli ultimi anni, l’esondazione dei corsi d’acqua locali e il trasporto a valle di detriti e legname hanno provocato in più circostanze disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 233, allagamenti di scantinati, box e arterie secondarie, oltre a smottamenti lungo i versanti collinari. La regimazione delle acque e la pulizia dell’alveo del Valmartina puntano quindi a ridurre drasticamente il rischio di esondazioni e a proteggere sia le abitazioni che una delle principali arterie viabilistiche della valle.