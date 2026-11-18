Prevenzione alluvioni in Valmarchirolo: 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza del torrente Valmartina
Finanziati da Regione Lombardia ed eseguiti dalla Comunità Montana del Piambello, i lavori interesseranno i territori di Cugliate Fabiasco e Marchirolo lungo la Statale 233. L'intervento segue una prima fase già completata a monte per un valore di 600mila euro
Prosegue senza sosta l’impegno per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico nell’area del Piambello. È stato infatti sbloccato un nuovo investimento da 1,2 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia, destinato alla messa in sicurezza del torrente Valmartina nei territori comunali di Cugliate Fabiasco e Marchirolo.
A fare il punto sull’opera è il presidente della Comunità Montana del Piambello, Paolo Sartorio, che sottolinea la portata strategica dell’intervento: i lavori, che saranno eseguiti direttamente dall’ente montano, hanno l’obiettivo di garantire continuità di flusso al corso d’acqua, che scorre in un punto particolarmente delicato, proprio a fianco della Strada Statale 233 (la Varesina).
Questo nuovo stanziamento rappresenta il secondo step di un piano organico di difesa idraulica già avviato sul territorio. L’opera si inserisce infatti in continuità con una prima fase di interventi già conclusa nella parte a monte del torrente, che aveva richiesto un investimento complessivo di 600mila euro.
Un territorio storicamente vulnerabile
L’intervento sul torrente Valmartina risponde a criticità ben note ai residenti e agli amministratori locali. L’area compresa tra Cugliate Fabiasco e Marchirolo, caratterizzata da versanti boschivi ripidi e da un reticolo idrico minore soggetto a piene improvvise durante i nubifragi, ha infatti registrato in passato diversi episodi di dissesto idrogeologico e allagamenti.
In occasione delle ondate di maltempo più intense degli ultimi anni, l’esondazione dei corsi d’acqua locali e il trasporto a valle di detriti e legname hanno provocato in più circostanze disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 233, allagamenti di scantinati, box e arterie secondarie, oltre a smottamenti lungo i versanti collinari. La regimazione delle acque e la pulizia dell’alveo del Valmartina puntano quindi a ridurre drasticamente il rischio di esondazioni e a proteggere sia le abitazioni che una delle principali arterie viabilistiche della valle.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.