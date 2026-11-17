Prevenzione del tumore al seno, a Comabbio inaugurata una nuova panchina rosa
Successo per l'appuntamento "Rosa di note" del 15 novembre con musica dal vivo e aperitivo a tema
Una serata di musica e sapori per sottolineare insieme l’importanza della prevenzione. In tanti hanno partecipato a Rosa di note l’evento dedicato alla salute femminile che si è celebrato a Comabbio domenica 15 novembre. L’iniziativa inserita nel calendario della rassegna Valbossa in rosa è stata l’occasione per inaugurare la panchina rosa: simbolo di sensibilizzazione sulla lotta contro il tumore al seno.
Un nuovo simbolo per il paese
Il programma della giornata si è aperto proprio con l’inaugurazione della panchina rosa, nel cortile dell’Enoteca Sorelle Pavan. La panchina è stata donata dall’associazione comabbiese gli Amici della Santa Collina.
A seguire, tutto esaurito per l’esibizione musicale curata da gli Echi della Natura. Protagoniste del concerto sono state le violiniste Corinna Canzian e la giovane Francesca Valeri.
A chiudere la serata, ci ha pensato l’aperitivo preparato dall’Enoteca Sorelle Pavan, che ha proposto piatti interamente declinati sui toni del rosa, tra cui la tradizionale polenta rosa.
Il valore della diagnosi precoce
Durante l’iniziativa, gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti per aver sostenuto con la loro presenza un progetto a scopo benefico. I referenti di Valbossa hanno inoltre ribadito il messaggio centrale della manifestazione, ricordando l’importanza di sottoporsi ai controlli periodici.
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