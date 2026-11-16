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Prevenzione e presidio del territorio, a Induno Olona una serata con il Pd per parlare di sicurezza

La serata, in programma venerdì 20 novembre, vedrà la partecipazione del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli e della vice segretaria nazionale dei Giovani Democratici Tiziana Elli

telecamere video sorveglianza polizia locale

La sicurezza del territorio, la prevenzione e il ruolo delle comunità saranno al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 20 novembre alle 21 nella Sala Crosti della Biblioteca Civica di Induno Olona, in via Piffaretti.

L’iniziativa, dal titolo “Sicurezza bene comune – Prevenzione, Presidio, Comunità”, è organizzata dal Circolo del Partito Democratico “Raffaele Marcolli” di Induno Olona-Valmarchirolo, insieme al circolo di Arcisate.

A confrontarsi con i cittadini saranno Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Affari istituzionali ed Enti locali, e Tiziana Elli, vice segretaria nazionale dei Giovani Democratici.

L’obiettivo della serata è affrontare un tema sempre più presente nel dibattito pubblico, proponendo una riflessione che vada oltre la sola dimensione dell’ordine pubblico. La sicurezza viene infatti presentata dagli organizzatori come un bene comune, da costruire attraverso la prevenzione, il presidio del territorio e la coesione sociale.

Nel corso dell’incontro i due relatori illustreranno le proposte del Partito Democratico su un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana dei cittadini, lasciando spazio al confronto e alle domande dei presenti.

La serata è aperta al pubblico.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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