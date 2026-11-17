Prezzi più alti che a Milano: l’università dell’Insubria cambia gestione del bar in via Monte Generoso
Il bar di via Monte Generoso chiude il 20 dicembre: al suo posto un progetto di didattica sociale con giovani, anche con disabilità. Il Consiglio provinciale approva all’unanimità l’atto di indirizzo, già votato dal Senato accademico.
Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per coinvolgere l’Agenzia formativa nella gestione del centro ristoro dell’Università dell’Insubria al campus di Bizzozero, nell’area di via Monte Generoso. La stessa delibera è stata approvata ieri, sempre all’unanimità, dal Senato accademico dell’ateneo.
Perché
Il contratto tra l’università e l’attuale gestore del bar scade il 20 dicembre e il locale chiuderà. L’ateneo intende avviare una collaborazione con l’Agenzia formativa per valorizzare l’attività formativa dei giovani, compresi quelli con disabilità, che nell’Agenzia sono una quota significativa. L’atto va nella direzione della riqualificazione e riorganizzazione dell’Agenzia formativa, già in corso.
Pesa anche la valutazione economica: l’ateneo ha rilevato che gli attuali gestori applicano prezzi superiori rispetto ad altre situazioni, ad esempio nelle strutture vicine all’università di Milano.
Il progetto
Insieme alla consulta degli studenti si vuole costruire un progetto innovativo e sperimentale, anche con la possibilità di prenotare i pasti tramite app, pensato soprattutto per gli studenti dell’ateneo varesino.
La prospettiva è di far crescere l’attività: quando saranno realizzati le nuove aule e il parcheggio nell’area oggi sterrata, studenti e docenti potrebbero pranzare nell’aula ristorazione dell’Agenzia. In futuro, il Comune di Varese potrebbe inoltre assegnare uno spazio per un servizio più capiente, in linea con l’obiettivo dell’università di aumentare il numero di studenti. Un progetto, è stato sottolineato in aula, che può rendere anche economicamente più sostenibile l’attività dell’Agenzia Formativa.
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