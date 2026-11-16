Egr. Direttore,

viviamo tempi complessi; intorno a noi la realtà appare spesso come un labirinto, segno anche della difficoltà a comprendere quel che accade, soprattutto quando ci si abitua ad una lettura con occhiali che guardano al passato. Ogni giorno assistiamo a situazioni e accadimenti che sembrano incomprensibili, ingiustificabili, ma che per alcuni, semplicemente e banalmente, portano a risposte che spingono a sollecitare i bassi istinti delle persone.

Ma l’incontro e la cena conviviale, svoltisi in Happiness qualche giorno fa, con il racconto delle storie di alcuni ragazzi, sono stati il presupposto per qualcosa di imprevisto che ha acceso in noi uno spunto di riflessione condivisa.

Nella serata si è infatti respirata una familiarità diversa e positiva tra le persone presenti: dai ragazzi, protagonisti di vite per niente facili, ai volontari che si coinvolgono con loro, alle altre persone presenti, appartenenti a vari “mondi” e a variegate esperienze professionali, umane, sociali. Tutti hanno mostrato un modo diverso di porsi e di ascoltarsi.

Da questi “mondi” così diversi ma anche così uguali, abbiamo visto in quella serata una inaspettata e non scontata “lezione di vita”, che arriva fino al mondo politico, il nostro mondo, dove invece la normalità è un’altra, è data dal prevalere in modo esclusivo delle contrapposizioni e delle appartenenze a schieramenti alternativi. E’ la politica sempre in guerra , che alza continuamente muri fatti di ideologia e di demonizzazione di chi la pensa diversamente.

La serata in Happiness con la sua capacità di far dialogare, di creare una familiarità non scontata, di provare a capirsi, a noi ha detto qualcosa di diverso: abbiamo visto un’ esperienza in grado di contagiare positivamente anche la politica, evidenziando il ponte della ricerca del Bene comune (ciascuno con le sue idee e diversità) invece dell’arroccamento nelle proprie trincee difensive.

Il riconoscimento che l’altro è un bene appare con evidenza nell’esperienza vista in Happiness, come una piacevole brezza primaverile dopo l’inverno, e permette di scavalcare le barriere consuete (costruite sovente con i detriti di ogni ideologia preconcetta) mostrando che è possibile guardarsi come persone che non ignorano realisticamente storie e differenze reciproche, ma che vogliono ritrovare una umanità, il senso di qualcosa di comune che viene prima delle legittime diversificazioni: un’ esperienza umana di impegno, il riconoscimento del Bene comune come patrimonio condiviso, l’appartenenza a una comunità cittadina prima ancora dell’appartenenza a un partito, ad uno schieramento, ad un pregiudizio personale.

Happiness facendo il suo specifico ( in ambito educativo e inclusivo) sta dando anche un’opportunità di riflessione per tutti, anche per chi agisce in ambito politico, e ci mette di fronte ad un’esperienza di ascolto non scontata: un luogo dove familiarità, incontro umano, rispetto, sono possibili. Un’esperienza come Happiness ( e ce ne sono altre in città) aiuta dunque a riannodare alcuni dei fili, talvolta un po’ slabbrati, talvolta rotti incomprensibilmente, della comunità cittadina, con un orizzonte che apre alla riscoperta di dignità anche della politica che, in tal modo, può essere riportata alla sua essenza di lavoro e dialogo per il Bene comune, che è molto di più della semplice sommatoria degli interessi di parte.

Si tratta di quel senso di cucitura della comunità cittadina di cui , in ogni caso, si dovrà far carico chiunque avrà dagli elettori l’incarico di governare Varese nei prossimi anni.

Sta a tutti noi far sì che questo intendimento non rimanga solo un auspicio, ma diventi un reale modo diverso, serio, concreto di vivere l’impegno sociale e politico, come servizio alla comunità cittadina; necessario per mettere al centro il Bene comune e le persone.

E ciò senza togliere nulla alle responsabilità che ciascuno ha dentro le rispettive compagini partitiche e di coalizione.

Enrico Angelini e Roberto Molinari