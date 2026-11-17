In occasione della data di compleanno di don Antonio Mazzi – scomparso nel luglio scorso – e in suo ricordo, Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi ETS e 4Exodus Società Cooperativa Sociale, insieme alla Fondazione X23 Science in Society, portano a Gallarate la proiezione speciale in anteprima del documentario “Primo movimento – Senza paura di perdere la strada del ritorno…”.

Il film è realizzato con il patrocinio di Lombardia Film Commission e l’evento gode del contributo di Lazard.

L’appuntamento è per lunedì 30 novembre 2026 al Cinema Teatro delle Arti (Via Don Giovanni Minzoni, 5), con inizio alle ore 19:00 con il buffet di benvenuto nell’attiguo Centro della gioventù) e proiezione alle ore 20:00, seguita dall’incontro con i protagonisti della “Carovana40”.

Il viaggio e il progetto

Il film, la cui uscita ufficiale è prevista per il 2027, racconta la Carovana del 40° di Exodus, realizzata nel 2025, a quarant’anni dalla prima storica esperienza avviata il 25 marzo 1985.

Un viaggio educativo durato oltre quattro mesi – da fine maggio a inizio ottobre 2025 – lungo 5.467 chilometri percorsi a piedi, in bicicletta e in barca a vela con partenza simbolica dal Madagascar e arrivo in Italia., con approdo anche a Villadosia, oggi uno delle maggiori sedi di Exodus.

Grazie alla collaborazione con il centro di ricerca Fondazione X23 Science in Society che ha realizzato il film, la Carovana40 è diventata anche il primo documentario scientifico nella storia di Exodus: un laboratorio itinerante che ha permesso di studiare e codificare mentre era in azione il “DNA metodologico” di don Mazzi, rendendo i ragazzi co-autori del proprio percorso di cambiamento.

La rassegna «I sogni sono sempre giovani»

La proiezione del film si inserisce all’interno de «I sogni sono sempre giovani», la rassegna di appuntamenti ed eventi promossi dal Comitato degli Enti di Fondazione Exodus insieme a tante altre realtà esterne, del mondo dell’associazionismo e delle istituzioni, legate alla storia di Exodus sui vari territori in cui è presente. Prendendo spunto da una frase di don Antonio, hanno scelto di celebrare e ricordare don Antonio Mazzi e la sua opera di educatore in oltre 40 anni di attività, con una serie di iniziative realizzate intorno alla data del 30 novembre, giorno in cui avrebbe compiuto 97 anni.

Programma della serata

Ore 19:00: Buffet di benvenuto presso il Centro della Gioventù

Buffet di benvenuto presso il Centro della Gioventù Ore 20:00: Proiezione del film presso il Cinema Teatro delle Arti

Proiezione del film presso il Cinema Teatro delle Arti A seguire: Incontro e dialogo con i protagonisti

Incontro e dialogo con i protagonisti Ingresso gratuito su invito con donazione.

Per informazioni e prenotazioni:

cell. 3737778366 mail: villadosia@4exodus.it