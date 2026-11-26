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Un viaggio di oltre cinquemila chilometri, durato più di quattro mesi, per raccontare un’esperienza educativa che continua a rinnovarsi a quarant’anni dalla sua nascita: è la storia al centro di “Primo movimento – Senza paura di perdere la strada del ritorno…”, il documentario dedicato alla Carovana Exodus che sarà presentato in anteprima lunedì 30 novembre a Gallarate, al Cinema Teatro delle Arti.

L’appuntamento assume un significato particolare perché si svolge nel giorno in cui don Antonio Mazzi, scomparso nel luglio scorso, avrebbe compiuto 97 anni. Un’occasione per ricordare il fondatore di Exodus attraverso una delle esperienze che meglio rappresentano il suo metodo educativo: il viaggio come strumento di crescita, incontro e cambiamento.

La serata è promossa da Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi ETS e 4Exodus Società Cooperativa Sociale, insieme alla Fondazione X23 Science in Society, che ha realizzato il documentario. Il film è stato prodotto con il patrocinio di Lombardia Film Commission, mentre l’evento gode del contributo di Lazard.

La Carovana dei quarant’anni di Exodus

Il documentario, la cui uscita ufficiale è prevista nel 2027, ripercorre la Carovana40, organizzata nel 2025 per celebrare il quarantesimo anniversario della prima storica esperienza di Exodus, avviata il 25 marzo 1985.

Da fine maggio ai primi giorni di ottobre, i partecipanti hanno affrontato un percorso di 5.467 chilometri, a piedi, in bicicletta e in barca a vela, con una partenza simbolica dal Madagascar e l’arrivo in Italia. Da Villadosia, frazione di Casale Litta, oggi una delle sedi più importanti della realtà fondata da don Mazzi., alla Sicilia, per poi risalire fino a Peschiera del Garda, per il “capitolo nazionale”.

Il viaggio è diventato anche un’occasione di ricerca: grazie alla collaborazione con Fondazione X23 Science in Society, infatti, la Carovana è stata trasformata in un laboratorio itinerante per osservare e documentare il metodo educativo di Exodus mentre veniva messo in pratica.

Il film nasce si propone di raccontare il percorso dei ragazzi, protagonisti attivi del proprio cambiamento, attraverso le relazioni, le difficoltà e le scoperte vissute durante il viaggio.

La proiezione e il dialogo

La serata di lunedì 30 novembre comincerà alle 19 con un buffet di benvenuto al Centro della Gioventù, adiacente al Cinema Teatro delle Arti, in via don Giovanni Minzoni 5. Alle 20 è prevista la proiezione del documentario, seguita da un incontro con i protagonisti della Carovana40. A condurre il dialogo e le interviste sarà Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che accompagnerà il pubblico nell’approfondimento dell’esperienza raccontata dal film e del suo significato educativo.

L’iniziativa fa parte della rassegna “I sogni sono sempre giovani”, promossa dal Comitato degli Enti di Fondazione Exodus insieme alle associazioni e alle istituzioni che, nei diversi territori, hanno condiviso il percorso di don Mazzi.

Il titolo richiama una delle espressioni del fondatore e la volontà di mantenere viva la sua eredità educativa, non soltanto attraverso il ricordo, ma anche attraverso le attività e i progetti che continuano a coinvolgere i giovani.

L’ingresso è gratuito su invito, con donazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 373 7778366 oppure scrivere all’indirizzo villadosia@4exodus.it.