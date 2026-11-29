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Una vera e propria beffa nel finale non permette alla Pro Patria di guadagnare terreno su Pistoiese e Lentigione, che chiudono sull’1-1 lo scontro diretto al vertice del Girone D. La squadra di Zironelli non va oltre l’1-1 contro il Tropical Coriano e manca la possibilità di sfruttare fino in fondo una giornata che, almeno sulla carta, poteva rivelarsi particolarmente favorevole.

Galleria fotografica Pro Patria – Tropical Coriano 1-1 4 di 34

È di nuovo Tommy Maistrello a portare in vantaggio i suoi all’11’ grazie a una conclusione in area che sorprende l’estremo difensore romagnolo. Da lì in avanti la Pro controlla la gara e va più volte vicina al raddoppio, ma nel finale le cose si complicano: prima viene espulso Zironelli per proteste, poi Mbengue per doppio giallo. E così, nei minuti di recupero, arriva la beffa, con il direttore di gara che non punisce un contatto dubbioso nei confronti di Allasufi, facendo ripartire il Tropical. Proprio dalla ripartenza nasce poi il calcio d’angolo al 93’ che porta al pareggio degli ospiti.

Un risultato che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca alla formazione di Mauro Zironelli, soprattutto per il peso che questa partita poteva avere nel cammino stagionale e per la direzione arbitrale che lascia diversi dubbi sul prato dello “Speroni”. Il campionato resta ancora lungo e domenica prossima ci sarà subito l’occasione di reagire nella trasferta di Sesto San Giovanni contro i milanesi freschi di 2-2 a Castellanza.

CALCIO D’INIZIO

Lo Speroni riapre le porte alla Pro Patria per una sfida che potrebbe valere molto più dei tre punti in palio visto lo scontro diretto tra Pistoiese e Lentigione. La formazione di Zironelli arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, conquistata mercoledì contro la Sanremese, e vuole ritrovare in campionato quella vittoria che manca dal turno precedente al pareggio di Modena. I Tigrotti ripartono dalle certezze costruite in queste prime 13 giornate, a cominciare da una difesa che ha dimostrato grande solidità, scendendo in campo con il 3-4-3: Gnonto tra i pali; Mapelli, Arpino, Cannistrà nel reparto arretrato; in mezzo al campo Affronti, Morrone, Mbengue, Benedetti; in avanti il trio Forchignone, Maistrello, Nanni. Dall’altra parte una squadra affamata di punti, impegnata nella lotta per la salvezza e tutt’altro che intenzionata a recitare il ruolo di semplice comparsa.

PRIMO TEMPO

Il primo tentativo della gara è del Tropical Coriano, che al 6’ si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti: Manuzzi pennella verso Cevoli, bravo a fare da sponda per Pietrelli che controlla e calcia da ottima posizione senza però trovare lo specchio della porta. La Pro Patria, invece, è cinica e all’11’ trova subito la via del gol: Nanni serve Maistrello in area, il centravanti biancoblù lotta su un rimpallo, riesce a girarsi e sorprende Pazzini, firmando il vantaggio dei tigrotti.

La risposta degli ospiti è immediata, con Della Balda che prova a sorprendere Gnonto dalla distanza: il portiere biancoblù si distende e devia in calcio d’angolo. Il Tropical prova a manovrare nello stretto, ma al 23’ è il recupero di Mbengue a interrompere l’azione e a innescare la ripartenza biancoblù. Affronti riceve sulla destra, si accentra e lascia partire una conclusione che termina alta sopra la traversa.

Due minuti più tardi sono ancora gli ospiti a farsi vedere, questa volta con Manuzzi che disegna una traiettoria insidiosa con il mancino su calcio di punizione, costringendo Gnonto ad allontanare con i pugni. Poco dopo, un errore in fase di impostazione di Nanni permette al Coriano di ripartire: Morrone è costretto a fermare Capicchioni e rimedia un cartellino giallo che, essendo diffidato, gli farà saltare la prossima gara. Nel finale la Pro Patria torna a spingere alla ricerca del raddoppio. Maistrello recupera un buon pallone e lancia Forchignone sulla corsia mancina: il numero 10 si accentra e serve Nanni, che punta il diretto avversario, si porta il pallone sul sinistro e calcia. La conclusione viene deviata da un difensore ospite e i biancoblù reclamano un possibile tocco di mano, ma il direttore di gara lascia proseguire. Si va così all’intervallo con la Pro Patria avanti 1-0, grazie alla giocata di Maistrello che ancora una volta si conferma decisivo.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre subito con la Pro Patria in avanti. Al 46’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il cross di Benedetti diventa buono per Mbengue, che da pochi passi trova però la pronta risposta di Pazzini. La replica del Tropical Coriano non si fa attendere: un minuto più tardi Cenci si accentra dalla sinistra e lascia partire una conclusione a giro che termina di poco sopra la traversa, con Gnonto immobile. I biancoblù tornano a farsi pericolosi al 50’ con uno schema su calcio di punizione chiamato da Benedetti: il pallone viene inizialmente allontanato da Cenci, ma Arpino lo rimette subito in mezzo. Mapelli prova ad arrivarci, anticipato però dall’uscita di Pazzini. I padroni di casa protestano per un possibile fallo del portiere, ma il direttore di gara lascia proseguire. La Pro Patria insiste e al 56’ costruisce una clamorosa occasione per raddoppiare: Arpino pesca Nanni tutto solo in area, l’attaccante controlla e prova a superare Pazzini, ma si allunga troppo il pallone che termina sul fondo. Un’opportunità enorme per i Tigrotti, che pochi istanti dopo ci riprovano con Forchignone: il biancoblu si accende e lascia partire il destro, costringendo il portiere ospite a rifugiarsi in calcio d’angolo.

I padroni di casa aumentano progressivamente la pressione, ma al 60’ rischiano grosso con un’uscita di Gnonto, che lascia la porta e viene scavalcato dal pallonetto di Iacovoni, impreciso però nella mira. I biancoblù non si arrendono e al 72’ costruiscono un’altra grande chance: Morrone mette il pallone in area per Maistrello, che fa da sponda per Barranco. Il numero 9 si coordina in spaccata, ma Pazzini è provvidenziale e salva sulla linea, negando nuovamente il raddoppio alla squadra di Zironelli. Il finale si accende anche sul fronte disciplinare. All’81’ il tecnico biancoblu viene espulso per proteste ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Due minuti più tardi è Rossi a tenere in piedi la Pro Patria, opponendosi di testa alla conclusione di Pasolini sugli sviluppi di un corner. Al 84’ arriva anche il rosso per Mbengue: il centrocampista, già ammonito, commette fallo su Cenci e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in dieci uomini. Quando la partita sembra ormai avviarsi verso il fischio finale, arriva la beffa. Al 93’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Tropical Coriano, Cenci mette il pallone in area, una deviazione prolunga la traiettoria fino a Scapoli che prima colpisce la traversa e poi ribadisce di testa in rete. Restano le proteste biancoblù per un presunto fallo su Allasufi non fischiato dall’arbitro, che aveva lasciato proseguire l’azione degli ospiti. Al Carlo Speroni finisce così 1-1, tra tanti, troppi rimpianti bustocchi.

PRO PATRIA-TROPICAL CORIANO 1-1 (1-0)

Reti: 11′ Maistrello (PPA), 93′ Scapoli (TRC)

Pro Patria (3-4-3): Gnonto; Mapelli, Arpino, Cannistrà; Affronti, Morrone, Mbengue, Benedetti; Forchignone (68′ Barranco), Maistrello (87′ Allasufi), Nanni (80′ Rossi). A disposizione: Maddalon, Verre, Aliata, Mingirulli, Auci, Frattini. Allenatore: Zironelli.

Tropical Coriano (5-4-1): Pazzini; Bugli (75′ Scapoli), Brisku, Cevoli, Pasolini, Cenci; Manuzzi (66′ Arlotti), Pietrelli (86′ Salicioni), Capicchioni (53′ Palma), Della Balda (66′ Mancini); Iacovoni. A disposizione: De Gori, Tamagnini, Turola. Allenatore: Di Maio.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Giuliani di Barcellona Pozzo di Gozzo e Mirabella di Acireale)

Note. Ammoniti: Mbengue (PPA), Pasolini (TRC), Morrone (PPA), Della Balda (TRC), Bugli (TRC), Cannistrà (PPA), Brisku (TRC). Espulso: 84′ Mbengue (PPA).