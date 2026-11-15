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Busto Arsizio/Altomilanese

Pro Patria – Castellanzese in diretta

Allo "Speroni" i tigrotti ospitano i neroverdi dell'ex Francesco Bolzoni. Aggiornamenti in diretta anche per Varesina - Pontedera e Solbiatese - Cittadella Modena

pro patria diretta

La Pro Patria torna di scena allo “Speroni” per ospitare la Castellanzese in una sfida tra “vicini di casa” allenati dall’ex Francesco Bolzoni. Aggiornamenti in diretta anche per Varesina – Pontedera e Solbiatese – Cittadella Modena.  Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

 

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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