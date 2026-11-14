Pro Patria – Castellanzese, un derby speciale tra storia e classifica

Pochi chilometri separano lo stadio “Giovanni Provasi” e il “Carlo Speroni”, come pochi, appena 2, sono i punti che separano le due formazioni. Cresce l’attesa per il derby tra Pro Patria e Castellanzese, una sfida che mette di fronte due delle formazioni protagoniste del Girone D di Serie D. Domenica 15 novembre ore 14.30 le due squadre si troveranno a Busto Arsizio per la dodicesima giornata di campionato, con i Tigrotti intenzionati a mantenere il terzo posto mentre i neroverdi sognano il sorpasso. Per la formazione di Castellanza, quarta a quota 19 punti, la trasferta di domenica sarà diversa dalle altre: per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, la squadra neroverde giocherà una partita di campionato nell’impianto bustocco. In casa biancoblù c’è però la voglia di tornare a vincere dopo lo 0-0 contro la Pistoiese che ha prolungato a quattro partite il digiuno di successi. I Tigrotti arrivano comunque da una settimana positiva sul fronte Coppa Italia, con il ricorso relativo alla gara contro la Leon che è stato accolto dal Giudice Sportivo e che permette di proseguire agli ottavi. Il match con la Sanremese inizialmente programmato per Mercoledì 18 novembre, è stato posticipato a Mercoledì 25 novembre con fischio d’inizio alle ore 16. Prima però, l’attenzione è tutta rivolta alla Castellanzese, una gara che riporterà allo Speroni diversi ex, tra cui mister Bolzoni: una vittoria permetterebbe ai biancoblù di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica e ritrovare un successo che ormai manca da 4 giornate.

QUI BUSTO ARSIZIO

Sulla voglia di riscatto e sull’atteggiamento con cui la Pro Patria affronterà il derby contro la Castellanzese, mister Zironelli si è espresso così: «Siamo davvero smaniosi del risultato perché veniamo da un mese in cui non vinciamo ed è normale che ci sia un po’ di preoccupazione, ma dobbiamo tirarla via cercando di giocare in maniera sbarazzina e ritrovare quella fluidità che avevamo nel primo periodo. Abbiamo affrontato la settimana con la consapevolezza di aver fatto una grande partita, anche se quello che abbiamo fatto non è bastato per vincere: ci è rimasta un po’ di amarezza per com’è andata la gara, ma bisogna subito voltare pagina e reagire. Nel derby abbiamo l’occasione di poter dire la nostra contro un avversario di spessore che sta facendo bene ed è una delle sorprese del campionato, per cui ci sono tutti gli ingredienti per una bella sfida. Non demordiamo, diamo tutto come abbiamo sempre fatto e l’atteggiamento è la cosa a cui tengo di più, che non deve mancare mai: se abbiamo quello, difficilmente perderemo ancora partite.»

Interpellato sulla flessione fisica, sulle scelte tattiche e sulla gestione della rosa, l’allenatore biancoblù ha chiarito la situazione: «Stiamo pagando un po’ di appannamento ed è la conseguenza del fatto che quest’estate ci siamo messi insieme a campionato già iniziato, ma non abbiamo più il tempo di stare a pensare a quello che è stato. Abbiamo fatto delle analisi su di noi per capire cosa possiamo fare di diverso rispetto a quest’ultimo mese e adesso è arrivato il momento di metterlo in pratica. Confido in chi c’è e andranno in campo all’inizio quelli che stanno meglio, ritrovando in panchina anche elementi come Nanni e Maistrello per darci la possibilità di cambiare la partita nel secondo tempo. Ci sono due o tre meccanismi su cui dobbiamo insistere per recuperare quel pezzettino che ci è mancato nell’ultimo periodo e sono sicuro che poi ritroveremo il ritmo meraviglioso dell’inizio.»

QUI CASTELLANZA

Il campionato della Castellanzese ha raccontato finora una squadra capace di inserirsi stabilmente nel gruppo delle migliori, anche se nell’ultima giornata è arrivato il secondo stop consecutivo. La sconfitta casalinga per 0-1 contro la Casatese Merate ha lasciato qualche rimpianto a Francesco Bolzoni, soprattutto per le opportunità costruite dai suoi giocatori nel corso della gara: i neroverdi avevano infatti sfiorato più volte il vantaggio ma a decidere l’incontro è stato Citterio, a segno nella ripresa con preciso destro a giro. Un passo falso che ha lasciato la squadra a quota 19 punti, in quarta posizione a pari merito proprio con la Casatese. La trasferta di Busto rappresenta quindi un’immediata occasione di riscatto, oltre che la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. I neroverdi hanno già dimostrato di avere le qualità per mettere in difficoltà anche le formazioni più quotate: lo testimonia la gara con la Pistoiese, persa 4-2 ma caratterizzata da una prestazione offensiva tutt’altro che arrendevole. La partita porterà con sé anche diversi incroci con il recente passato della Pro Patria. Il ritorno più significativo sarà quello di Francesco Bolzoni, che dopo l’esperienza sulla panchina biancoblù nella scorsa stagione, da quest’anno guida la formazione neroverde. Insieme a lui ci saranno altri due volti conosciuti dal pubblico dello Speroni: Schirò e Sassaro, entrambi con un passato in maglia tigrotta. Il settore ospiti è pronto a riempirsi di sostenitori neroverdi ma sul terreno di gioco saranno i novanta minuti a stabilire chi potrà uscire dallo Speroni con i tre punti: la Pro Patria vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico, la Castellanzese sogna il sorpasso.

DIRETTAVN – La partita dello “Speroni” sarà raccontata in diretta da VareseNews con il liveblog attivo: Pro Patria – Castellanzese sarà il campo centrale, all’interno anche gli aggiornamenti dalle altre partite di Serie D. Per accedere al live CLICCATE QUI.

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA

Arconatese – Crema; Casatese Merate – Varese; Correggese – Lentigione; Pavia – Pro Sesto; Pro Patria – Castellanzese; Sant’Angelo – Oltrepò; Solbiatese – Cittadella Modena; Varesina – Pontedera; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione 24; Pro Patria 21; Castellanzese, Casatese Merate 19; Pro Sesto 18, Cittadella Modena, Solbiatese 17; Sant’Angelo, Crema 15; Varese, Pavia 14; Correggese 12; Varesina 11; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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