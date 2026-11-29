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Dopo il mercoledì di Coppa Italia, la Pro Patria si rituffa nel campionato ospitando allo “Speroni” il Tropical Coriano, un’occasione da non sbagliare per sfruttare gli scontri diretti di alta classifica. Aggiornamenti in diretta anche per Castellanzese – Pro Sesto, Pro Patria – Tropical Coriano, Sant’Angelo – Solbiatese e Varesina – Crema. Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)







APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.