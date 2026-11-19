Problemi alla centrale termica dell’ospedale Del Ponte di Varese: ostetricia con acqua calda a singhiozzo
Disagi per le pazienti del reparto di ostetricia: in alcune stanze manca l’acqua calda e il riscaldamento funziona in modo discontinuo. Una situazione particolarmente delicata per le neomamme e i neonati
Problemi con l’acqua calda e il riscaldamento nel reparto di ostetricia dell’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Da circa due settimane, a causa di un problema alla centrale termica, in alcune stanze della struttura sanitaria manca l’acqua calda, mentre il riscaldamento non garantirebbe temperature costanti.
Una situazione che sta creando disagi alle donne ricoverate, in un reparto dove la disponibilità di acqua calda è particolarmente importante per il benessere delle pazienti e dei neonati.
La segnalazione arriva da una paziente: « L’esperienza di degenza che sarebbe positiva per la cortesia del personale viene intaccata dalla mancanza di acqua calda. Ovviamente l’acqua calda è necessaria in tutti i reparti, ma a maggior ragione in quelli frequentati da soggetti fragili come le donne gravide o i piccoli neonati.
L’acqua calda infatti è utile analgesico durante il travaglio, e ancora, una doccia diventa un modo per riprendersi dopo le fatiche del parto oppure l’acqua tiepida per lavare un bimbo che riceve le prime cure fuori dall’utero».
L’azienda Asst Sette Laghi conferma il problema dovuto a problemi di “flussaggio” che limitano a spot l’arrivo dell’acqua calda nei diversi rubinetti. Una situazione nota su cui il personale tecnico sta intervenendo ma che richiede almeno altri 10 o 14 giorni per una soluzione definitiva.
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