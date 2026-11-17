«Un’intervista che non ho mai autorizzato. Report mi aveva contattato per fare una chiacchierata sulla storia della Lega, durata un’ora e passa. Ed esiste una precisa differenza fra il fare una chiacchierata informale, “off the record”, e il rilasciare un’intervista a tutti gli effetti».

È questo il sunto della deposizione di Marco Reguzzoni, ex capogruppo della Lega alla Camera dei deputati ai tempi in cui il Carroccio era governato da Umberto Bossi.

Marco Reguzzoni è stato ascoltato per una mezz’ora circa martedì mattina come testimone nel processo per diffamazione aggravata attualmente in corso al Tribunale di Varese a carico di Sigfrido Ranucci (ex direttore e conduttore di Report) e dell’inviato Giorgio Mottola. Un procedimento penale che nasce da una denuncia seguita alla puntata della trasmissione di Rai 3 intitolata «Vassalli, valvassori e valvassini» (andata in onda nell’ottobre 2020), dedicata ai rapporti tra politica e affari in Lombardia.

Il procedimento in corso riunisce le querele presentate dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dall’avvocato varesino Andrea Mascetti, entrambi costituiti in giudizio: secondo le parti civili, il servizio televisivo avrebbe offerto una rappresentazione lesiva della loro reputazione, rappresentando la Lega come un movimento in grado di imporsi a livello locale come centro di potere e di affari.

In aula, nell’aprile 2025, era comparso come teste lo stesso ministro Giorgetti, che dichiarò di essere stato descritto nel servizio andato in onda sulla Rai «come un padrino mafioso».

Sul fronte istruttorio, dopo l’audizione del ministro, l’attenzione si è concentrata sui testimoni citati dalle parti, tra cui l’ex parlamentare della Lega Marco Reguzzoni; nell’udienza del 16 aprile 2026, proprio la mancata comparizione in aula di Reguzzoni ha imposto un nuovo slittamento dell’istruttoria ad oggi.

Reguzzoni ha risposto alle domande del pubblico ministero Giangavino Contu, specificando che aveva accettato di incontrare il giornalista Giorgio Mottola, che gli aveva chiesto di poter parlare della storia della Lega in un colloquio informale: «Parlare della Lega e della sua storia mi fa sempre piacere, dal momento che sono nel movimento da quando avevo 15 anni. Ho accettato per questo. Ma ho scoperto di essere stato videoregistrato solo dopo la messa in onda del servizio», nel quale, peraltro, appariva come soggetto non riconoscibile.

L’ex parlamentare ha ammesso di aver parlato con Report, insomma, ma ha sostenuto che l’intervista proposta nel servizio fosse stata «manipolata»: «Ho certamente parlato di Mascetti e di Giorgetti con il giornalista, ma se nel corso di un’intervista di un’ora si estrapolano solo pochi secondi di frasi, è facile manipolarne il contenuto».

Reguzzoni ha poi risposto alle domande dell’avvocata di parte civile Monica Alberti, che gli ha chiesto conto di una mail inviata all’avvocato Mascetti, nella quale veniva manifestato il disappunto per la pubblicazione delle sue frasi e per l’ipotesi di dover testimoniare nel corso di un processo penale.

Incalzato dalle domande della difesa di Report, rappresentata dall’avvocata Alessia Liisto (“studio Casellato avvocati penalisti“ di Roma), Reguzzoni ha opposto diversi «non ricordo» rispetto alle domande sul contenuto del colloquio con Mottola: «Sono sotto giuramento, e confermare frasi dette sei anni fa mi risulta difficile», ha risposto Reguzzoni di fronte a quesiti specifici su alcune frasi riportate nella registrazione e da essa trascritte, che si riferivano ai legami fra le parti offese, cioè Mascetti e Giorgetti.

La difesa ha chiesto al teste se fosse consapevole di star parlando, ai tempi dell’intervista del 2020, con un giornalista della trasmissione Report. Reguzzoni, pur rispondendo affermativamente, ha confermato che non era sua intenzione rilasciare alcuna dichiarazione a titolo di intervista.

La deposizione è stata anche occasione per ripercorrere parte della storia della Lega ai tempi di Bossi e di ricordare come quest’ultimo «avesse dei pregiudizi su Terra Insubre» (movimento di cui l’avvocato Andrea Mascetti fu tra i fondatori nel 1996 che si occupa di «svolgere un’intensa attività di ricerca storica e archeologica sui popoli celtici, germanici e alpini che nel corso dei millenni maggiormente hanno influenzato le genti e la storia dell’Insubria e della Lombardia» ndr), e di «non voler consentire il proliferare di correnti all’interno della Lega».

La prossima udienza, con tre testimoni del pubblico ministero, è in programma per il 16 dicembre.