C’è stato un tempo in cui la gente pagava il biglietto per vedere un uomo fare i conti. Niente effetti speciali né lustrini. Un signore in piedi su un palco, una lavagna alle spalle e una platea che gli urlava numeri sempre più lunghi, sempre più impossibili. Lui chiudeva gli occhi, contava qualche secondo e dava il risultato. Esatto. Gli applausi venivano giù come una grandinata.

Era l’inizio del Novecento, l’epoca del vaudeville e del varietà, quando il teatro era il posto dove si andava a farsi stupire. Quel mondo è sparito da un pezzo. Venerdì 27 novembre, alle 20.30, torna a respirare per una sera sul palco del Teatro Condominio di Gallarate.

A farlo rivivere è Vanni De Luca: mnemonista, attore, già Campione Italiano di Mentalismo e di Magia. Uno che dell’arte di intrattenere con la memoria ha fatto una ragione di vita. Il suo spettacolo si chiama “Prodigi”. Ha debuttato dieci anni fa e oggi torna in una versione completamente nuova, dopo due anteprime ad Asti e Monza finite con il pubblico in piedi.

SEI FANTASMI IN SCENA

Sul palco, De Luca non recita da solo. Porta con sé sei storie, sei fantasmi di un’epoca lontana. C’è Giacomo Inaudi, il calcolatore umano. C’è George Koltanowski, genio degli scacchi. C’è Blind Tom, che non aveva mai studiato musica eppure suonava al pianoforte qualsiasi melodia dopo averla sentita una volta sola. C’è Datas, il “calendario umano”, che ricordava la data di ogni avvenimento storico come fosse il proprio compleanno. E c’è Thea Alba, “la donna dai dieci cervelli”, che scriveva parole diverse con mani, piedi e bocca. Nello stesso momento.

IL NUMERO IMPOSSIBILE

Poi arriva il finale, e lì il fiato si ferma. Si chiama “Le Meraviglie Multiple” ed è un omaggio al multitasker Harry Kahne. È considerato il numero più complesso mai ideato nella storia del mentalismo, e De Luca è l’unico artista italiano a portarlo in scena. Risolve un cubo di Rubik, esegue calcoli complessi e intanto recita a memoria un canto della Divina Commedia scelto dal pubblico. Tutto nello stesso momento. Un uomo solo contro tutti. Nessun attrezzo. Solo una mente.

Volendo, è anche una piccola vendetta: quella degli uomini, da sempre accusati di non saper fare più di una cosa alla volta.

UN MUSCOLO DA ALLENARE

Dietro la meraviglia, però, c’è un’idea precisa. Per De Luca la mente funziona come un muscolo: va allenata ogni giorno e portata al limite, come fa un atleta. Lo ha raccontato più volte anche dal palco degli eventi della rivista Focus, dove è stato ospite in diverse occasioni.

E qui lo spettacolo smette di essere solo un viaggio nella nostalgia e parla di noi. Viviamo affogati nell’information overload, affidiamo a ChatGPT domande e risposte, non ricordiamo più un numero di telefono, facciamo la spesa con un’app e i conti con lo smartphone. Secondo De Luca la tecnologia sta lentamente atrofizzando alcune capacità del nostro cervello. Non è però una visione apocalittica: altre parti, con ogni probabilità, si svilupperanno di più. “Prodigi” diventa così una rivincita della mente in un mondo che ha imparato a delegarle quasi tutto.

LA REGOLA

Il punto è proprio questo: qui non c’è niente da smascherare. «Ci siamo imposti una regola chiara, non negoziabile: non presentare nulla di finto», racconta il regista Andrea Rizzolini. «Ciò che Vanni compie in scena è autentico». Detto da lui fa effetto. Rizzolini è uno dei nomi più forti dell’illusionismo contemporaneo, Campione Italiano di Mentalismo, e nel 2025 ha guidato da capitano la squadra italiana ai mondiali di magia, riportando a casa nove riconoscimenti. Se dice che il trucco non c’è, conviene credergli.

Per Rizzolini, del resto, “Prodigi” non è soltanto un’esibizione di bravura: «È un atto di memoria viva, un omaggio a una tradizione che continua a esistere solo se qualcuno sceglie di incarnarla, qui e ora».

Quel qualcuno è De Luca. Il prezzo lo paga ogni giorno. «Prodigi è una macchina che consuma tantissima energia e richiede almeno otto ore al giorno di allenamento costante», confessa. Ci sono voluti due anni di scrittura, prove e studio. Come bussola, una frase di Giuseppe Verdi: “Tornate all’antico, sarà un progresso”. «Incontrando i protagonisti del passato», dice, «ho scoperto insegnamenti di assoluta attualità: lezioni di metodo, lavoro, rispetto per il tempo e valorizzazione dell’errore».

LA SQUADRA E LE VOCI

Dietro le quinte lavora una squadra solida, con la produzione di Officine dell’Incanto. Il testo porta le firme di Davide Calabrese, Vanni De Luca, Andrea Rizzolini e Fabio Vagnarelli. Le musiche sono di Fabio Valdemarin, la scenografia di Laura Benzi, le videografiche di Stefano Iaquinta e le luci di Rizzolini e Riccardo Galimberti. Gli ospiti speciali sono due pesi massimi del palcoscenico, che danno voce al racconto: Raul Cremona e Arturo Brachetti. Brachetti ha detto di De Luca, senza giri di parole, che in Europa non ha eguali.

Prima di Gallarate il tour passa dal Teatro San Babila di Milano: sabato 21 novembre alle 20.30 e domenica 22 alle 15 e alle 19. Dopo la tappa in provincia si va ad Alba (28 novembre), Ferrara (2 dicembre) e Belluno (5 dicembre). Il gran finale è il 7 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Un secolo fa la gente usciva da teatro chiedendosi come fosse possibile. Venerdì, a Gallarate, la domanda sarà la stessa. La risposta, stavolta, è che non c’è nessun trucco: c’è un cervello che non ha smesso di allenarsi.

Info e biglietti: prodigishow.com/events