Tornano a crescere le domande di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, ma le differenze tra i singoli percorsi restano profonde. All’Università dell’Insubria, che forma i futuri professionisti sanitari nelle sedi di Varese, Busto Arsizio e Como, le candidature per l’anno accademico 2026/2027 sono 813, contro le 710 dell’anno precedente. Un aumento di 103 domande, pari al 14,5%, che segnala un recupero di interesse dopo le difficoltà registrate nel 2025.

È quanto emerge dal nuovo rapporto annuale curato da Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza nazionale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, che analizza l’andamento degli accessi in 50 università italiane.

I posti disponibili all’Insubria passano da 479 a 487, distribuiti su nove corsi di laurea e undici sedi formative. A fronte di un aumento dell’offerta dell’1,7%, le candidature crescono quindi a un ritmo molto più sostenuto. Il rapporto complessivo sale a circa 1,7 domande per ogni posto.

Il dato generale è positivo ma nasconde situazioni molto diverse. Se Fisioterapia continua ad attirare un numero di aspiranti studenti nettamente superiore alle disponibilità, Infermieristica e altri corsi fondamentali per il sistema sanitario faticano ancora a raggiungere un numero di domande sufficiente a coprire tutti i posti.

Infermieristica: 209 domande per 250 posti tra Varese, Como e Busto Arsizio

Per il 2026/2027 il rapporto nazionale registra all’Insubria 209 domande a fronte di 250 posti, con un rapporto di 0,84 candidati per ogni disponibilità. Mancano quindi, sulla base delle sole domande, 41 candidature per raggiungere il numero dei posti a bando.

Il confronto con il 2025 mostra comunque un miglioramento. Lo scorso anno, secondo i dati comunicati dall’ateneo erano state 166 le prime scelte per Infermieristica, a fronte di 249 posti distribuiti tra le sedi di Varese, Como e Busto Arsizio.

Quest’anno la situazione appare meno critica sul versante delle candidature, ma per verificare se la difficoltà sia stata superata occorrerà considerare il numero definitivo delle immatricolazioni nelle singole sedi.

Fisioterapia resta il corso più richiesto: 348 domande per appena 40 posti

Per i 40 posti disponibili sono arrivate 348 domande, pari a 8,7 candidati per ogni posto.

È il dato più elevato tra i nove corsi dell’ateneo e supera anche la media nazionale di Fisioterapia, che si attesta a 6,2 domande per posto.

Anche Ostetricia continua a raccogliere un numero di candidature superiore all’offerta: 67 domande per 21 posti, oltre tre aspiranti studenti per ogni disponibilità.

Positivo anche il risultato di Igiene dentale, con 46 candidature per 24 posti, quasi due domande per ciascun posto disponibile.

Radiologia e Laboratorio: le domande superano i posti disponibili

Tra i percorsi tecnici si distingue il corso di Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, che registra 58 domande per 30 posti, con quasi due candidati per ogni disponibilità.

Più contenuto il margine per Tecniche di laboratorio biomedico: 23 domande a fronte di 21 posti, con un rapporto di poco superiore a uno.

Il quadro è invece decisamente più problematico per Tecniche di neurofisiopatologia, che registra appena sei domande per 16 posti, meno di quattro candidati ogni dieci disponibilità.

Il percorso prepara professionisti specializzati nelle indagini diagnostiche sul sistema nervoso, una figura meno conosciuta rispetto ad altre professioni sanitarie, ma presente nell’organizzazione dei servizi ospedalieri.

Educazione professionale e Prevenzione: continuano le difficoltà

Per Educazione professionale il rapporto Mastrillo rileva 42 candidature a fronte di 60 posti. Le domande coprono quindi il 70% delle disponibilità.

Il dato risulta inferiore alle 48 prime scelte registrate nel 2025, quando già si era evidenziata una difficoltà nel raggiungere il numero programmato di studenti.

Ancora più marcato lo squilibrio per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, il percorso attivo a Como che forma professionisti impegnati nei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla salute pubblica e sulla prevenzione dei rischi. Le domande sono 14 per 25 posti, con un rapporto di 0,56.

Tutti i numeri dei nove corsi dell’Insubria

Il rapporto Mastrillo permette di ricostruire il quadro completo delle domande presentate per l’anno accademico 2026/2027.

Corso di laurea Domande Posti Infermieristica 209 250 Fisioterapia 348 40 Ostetricia 67 21 Igiene dentale 46 24 Tecniche di radiologia 58 30 Tecniche di laboratorio 23 21 Educazione professionale 42 60 Tecniche di neurofisiopatologia 6 16 Tecniche della prevenzione 14 25 Totale 813 487

I numeri mostrano come oltre due terzi delle candidature si concentrino su Fisioterapia e Infermieristica. Da sole, queste due professioni raccolgono 557 domande sulle 813 complessive.

Lombardia, aumentano i posti e crescono le candidature

La crescita dell’Insubria si inserisce in un andamento positivo che coinvolge l’intero sistema universitario lombardo. Secondo il rapporto, i posti disponibili per le professioni sanitarie nelle università della Lombardia salgono da 4.825 a 4.906, con 81 posti in più (+1,7%).

A crescere in modo più consistente sono però le domande.

Tra gli atenei statali, l’aumento maggiore viene registrato da Brescia, che passa da 1.308 a 1.683 candidature, con un incremento del 28,7%.

Segue Milano-Bicocca, con 1.063 domande rispetto alle 841 dell’anno precedente (+26,4%). Pavia cresce del 16,9%, passando da 887 a 1.037 candidature, mentre Milano Statale registra un aumento del 10,2%, da 2.737 a 3.016.

L’Università dell’Insubria, con il suo +14,5%, si colloca dunque in una posizione intermedia tra gli atenei pubblici lombardi.

Ancora più significativa la crescita del San Raffaele, che raggiunge 1.335 domande (+35,1%), mentre Humanitas arriva a 1.410 candidature (+19,6%).

Il quadro nazionale conferma il cambiamento rispetto agli anni precedenti

Le domande di ammissione alle professioni sanitarie passano da 64.260 a 76.108, con un aumento del 18,4%. I posti disponibili crescono invece del 3,6%, raggiungendo quota 38.184.

Per Infermieristica, in particolare, le domande salgono da 18.836 a 22.065, mentre i posti passano da 20.409 a 20.672.

Per la prima volta dopo la recente fase di difficoltà, il rapporto nazionale tra domande e posti torna sopra la soglia di uno: 1,07, contro 0,92 dell’anno precedente. Un risultato che contrasta con la situazione dell’Insubria, dove le candidature per Infermieristica rimangono inferiori alle disponibilità.

Il problema non riguarda soltanto la capacità di attirare studenti. Secondo il rapporto, il fabbisogno nazionale di formazione infermieristica indicato dalla Conferenza Stato-Regioni è di 25.479 posti, mentre le università ne mettono a disposizione 20.672: una differenza di 4.807 unità.

Le professioni sanitarie continuano inoltre a offrire prospettive occupazionali elevate. Secondo i dati AlmaLaurea riportati nell’indagine, a un anno dalla laurea lavora l’87,9% dei laureati triennali delle professioni sanitarie intervistati, una percentuale che sale al 90% per Fisioterapia e si attesta all’89,7% per Infermieristica.