I posti universitari per le professioni sanitarie aumentano, ma non cresce allo stesso ritmo il numero degli aspiranti studenti. E mentre alcune professioni, soprattutto quella infermieristica, faticano ad attirare un numero di candidati sufficiente a coprire l’offerta formativa, altre continuano a registrare una domanda molto superiore ai posti disponibili.

È la fotografia che emerge dal rapporto 2025/26 sulle professioni sanitarie, curato da Angelo Mastrillo, Lorenzo Bevacqua ed Elisabetta Cenerelli nell’ambito della Conferenza nazionale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Per l’attuale anno accademico, nelle 49 università italiane sono stati messi a bando 36.873 posti, il 3,6% in più rispetto all’anno precedente, a fronte di 64.260 domande di ammissione, sostanzialmente stabili rispetto alle 64.139 del 2024/2025.

Il rapporto medio scende così a 1,7 domande per ogni posto disponibile, rispetto all’1,8 dello scorso anno e all’1,9 di due anni fa.

Il dato generale nasconde però differenze molto profonde tra i vari percorsi di studio. È importante sottolineare che i numeri della ricerca riguardano le domande di ammissione in rapporto ai posti banditi, e non le immatricolazioni definitive: l’eventuale copertura dei posti può cambiare con gli scorrimenti delle graduatorie e le seconde o terze scelte dei candidati.

Infermieristica, il nodo più critico: in Italia meno domande che posti disponibili

La situazione più significativa per il sistema sanitario riguarda Infermieristica, la professione che da sola rappresenta oltre la metà dell’offerta formativa delle lauree sanitarie.

A livello nazionale sono stati messi a disposizione 20.409 posti, ma le domande sono state soltanto 18.836, con un rapporto di 0,92 candidati per posto.

Rispetto all’anno precedente, quando erano state presentate 21.178 domande, si registra un calo dell’11,1%, pari a 2.342 aspiranti in meno, mentre il numero dei posti è rimasto sostanzialmente invariato.

Il dato assume particolare rilevanza considerando il fabbisogno di infermieri indicato dalla programmazione nazionale: il rapporto evidenzia che l’offerta universitaria è già inferiore di circa 5.880 posti rispetto alle necessità stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni.

La difficoltà, dunque, è doppia: da una parte i posti formativi sono inferiori al fabbisogno stimato, dall’altra le candidature non bastano nemmeno a raggiungere il numero di posti messi a bando.

All’Università dell’Insubria 175 domande per 249 posti di Infermieristica

La situazione si riflette anche all’Università dell’Insubria, punto di riferimento per la formazione sanitaria nelle province di Varese e Como.

Per il corso di laurea in Infermieristica sono stati previsti 249 posti, a fronte di 175 domande di ammissione. Il rapporto è di appena 0,7 candidati per posto, con una differenza negativa di 74 unità.

Il dato è comunque in miglioramento rispetto allo scorso anno, quando le domande erano state 159, sempre per 249 posti. L’aumento è del 10,1%, pari a 16 candidature in più.

La ripresa, tuttavia, non è sufficiente a colmare la distanza tra domanda e offerta.

Anche guardando agli anni precedenti si osserva una difficoltà persistente: nel 2023/2024 le domande erano state 172, scese a 159 nel 2024/2025 e risalite a 175 nell’attuale anno accademico.

L’Insubria cresce: 710 domande per 479 posti sanitari complessivi

Il quadro cambia osservando l’insieme dei corsi delle professioni sanitarie dell’Università dell’Insubria.

Nell’anno accademico 2025/2026 sono stati messi a bando 479 posti distribuiti in nove corsi di laurea e undici sedi formative, per i quali sono arrivate complessivamente 710 domande.

Si tratta di 72 candidature in più rispetto alle 638 dello scorso anno, pari a un incremento dell’11,3%. Anche i posti disponibili sono aumentati, passando da 466 a 479, con una crescita del 2,8%.

Il rapporto medio è quindi salito da 1,4 a 1,5 domande per posto.

Questo risultato complessivo positivo non significa però che tutti i corsi riescano ad attrarre un numero sufficiente di candidati. L’interesse degli studenti si concentra soprattutto su alcune professioni, mentre altre registrano valori nettamente inferiori alla disponibilità.

Le professioni meno richieste: difficoltà per Tecniche della prevenzione e Neurofisiopatologia

Tra i corsi dell’Insubria con il rapporto più basso tra domande e posti disponibili figura Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che registra soltanto 7 domande per 24 posti, pari a 0,29 candidati per posto.

Una situazione particolarmente delicata se si considera il ruolo di questi professionisti nella sicurezza degli ambienti di lavoro, nei controlli e nella prevenzione dei rischi per la salute.

Anche Tecniche di neurofisiopatologia presenta un numero contenuto di candidature: 7 domande per 15 posti disponibili, con un rapporto di 0,47.

Sotto la soglia di un candidato per posto si colloca anche Educazione professionale, con 51 domande per 60 posti, pari a 0,85.

Questi numeri indicano una domanda iniziale inferiore alla capacità formativa, pur non consentendo di stabilire quanti posti rimarranno effettivamente vacanti dopo le procedure di ammissione.

Le professioni con una domanda intermedia: Igiene dentale, Laboratorio e Radiologia

Altre professioni sanitarie offerte dall’Insubria registrano un rapporto tra domande e posti vicino o superiore all’unità.

Per Igiene dentale sono state presentate 26 domande a fronte di 23 posti disponibili, con un rapporto di 1,13.

Per Tecniche di laboratorio biomedico, invece, le candidature sono 22 per 20 posti, pari a 1,1 domande per posto.

Più elevato l’interesse per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, con 49 domande per 29 posti, corrispondenti a 1,69 candidati per posto.

Si tratta di professioni tecniche fondamentali per il funzionamento delle strutture sanitarie, dalle attività diagnostiche agli esami di laboratorio fino ai servizi di radiologia.

Ostetricia e soprattutto Fisioterapia conquistano gli studenti

Tra i corsi dell’Insubria più richiesti spicca Ostetricia, con 50 domande per 20 posti disponibili: due candidati e mezzo per ogni posto.

Ma il dato più rilevante riguarda Fisioterapia, che si conferma nettamente il percorso più attrattivo tra quelli offerti dall’ateneo.

Per i 39 posti disponibili a Fisioterapia sono arrivate 323 domande, pari a 8,28 candidati per posto.

È un risultato particolarmente significativo, superiore anche alla media nazionale della professione, che si attesta a 6,4 domande per posto.

Il divario con Infermieristica appare evidente: all’Insubria, per ogni posto di Fisioterapia ci sono più di otto aspiranti, mentre per Infermieristica il numero dei candidati è inferiore a quello dei posti disponibili.

Tutti i numeri dell’Università dell’Insubria

Corso di laurea Domande Posti Domande per posto Infermieristica 175 249 0,70 Tecniche della prevenzione 7 24 0,29 Tecniche di neurofisiopatologia 7 15 0,47 Educazione professionale 51 60 0,85 Tecniche di laboratorio biomedico 22 20 1,10 Igiene dentale 26 23 1,13 Tecniche di radiologia 49 29 1,69 Ostetricia 50 20 2,50 Fisioterapia 323 39 8,28 Totale 710 479 1,48

La distribuzione delle candidature mostra una forte concentrazione su pochi percorsi. Fisioterapia raccoglie da sola oltre il 45% delle domande presentate all’ateneo per le professioni sanitarie, pur rappresentando poco più dell’8% dei posti messi a bando.

Infermieristica, al contrario, mette a disposizione oltre la metà dei posti complessivi, ma raccoglie meno di un quarto delle candidature.

Il confronto nazionale: Fisioterapia e Logopedia le più ambite

Le differenze riscontrate all’Insubria rispecchiano in buona parte l’andamento nazionale.

Fisioterapia è la professione più richiesta in Italia, con 20.919 domande per 3.262 posti e un rapporto di 6,4 aspiranti per posto.

Segue Logopedia, con 5.019 candidature per 1.112 posti, pari a 4,5 domande per posto. Al terzo posto si colloca Ostetricia, con 4.165 domande per 1.261 posti, corrispondenti a un rapporto di 3,3.

Registrano una domanda elevata anche Dietistica, con 2,8 aspiranti per posto, Tecniche di radiologia con 2,5 e Igiene dentale con 2,1.

All’estremo opposto si collocano Assistente sanitario, Terapista occupazionale, Tecnico ortopedico e Tecnico audioprotesista, tutte professioni con circa 0,4 domande per posto.

Anche Educazione professionale e Tecniche della prevenzione presentano a livello nazionale una domanda inferiore all’offerta formativa.

Il quadro conferma una forte differenziazione nell’attrattività dei percorsi universitari, che non necessariamente corrisponde al fabbisogno di professionisti espresso dal sistema sanitario.

La fotografia lombarda: quasi 4.900 posti, ma il fabbisogno è superiore

La Lombardia rappresenta una delle principali realtà italiane per la formazione delle professioni sanitarie.

Per l’anno accademico 2025/2026 il rapporto Mastrillo indica 4.825 posti universitari, in crescita rispetto ai 4.653 dell’anno precedente: 172 posti in più, pari al 3,7%.

L’offerta formativa rimane tuttavia inferiore al fabbisogno regionale. La programmazione della Conferenza Stato-Regioni indica infatti per la Lombardia 5.919 posti necessari, con una differenza di 1.094 rispetto alla disponibilità universitaria, pari a circa il 18%.

La situazione più significativa riguarda ancora Infermieristica: gli atenei lombardi mettono complessivamente a disposizione 2.538 posti, a fronte di un fabbisogno regionale superiore.

Anche nelle principali università pubbliche lombarde il rapporto tra candidature e posti infermieristici resta inferiore all’unità. All’Università Statale di Milano si registrano 567 domande per 815 posti, alla Bicocca 230 per 340, a Brescia 293 per 393 e a Pavia 151 per 291.

Fanno eccezione alcuni atenei privati, dove le candidature superano i posti disponibili: Humanitas conta 375 domande per 265 posti, mentre il San Raffaele registra 189 domande per 140 posti.

Il report pone quindi una questione centrale per la sanità dei prossimi anni: non basta ampliare i posti universitari se le professioni maggiormente necessarie al sistema sanitario non riescono ad attrarre un numero adeguato di studenti.

Il caso dell’Insubria è emblematico: l’interesse complessivo per le lauree sanitarie cresce, ma la distribuzione delle scelte continua a premiare soprattutto Fisioterapia, mentre Infermieristica e alcuni percorsi tecnici e della prevenzione registrano una domanda inferiore ai posti messi a disposizione.