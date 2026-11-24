Sei milioni di euro per sostenere progetti di particolare rilevanza per la provincia di Varese, capaci di rispondere ai bisogni del territorio e produrre benefici duraturi per le comunità. È la dotazione prevista dal bando Progetti Emblematici 2027 di Fondazione Cariplo, presentato martedì 24 novembre a Villa Recalcati, nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il patrocinio della Provincia di Varese.

L’iniziativa rientra nel nuovo programma triennale 2027-2029, che prevede complessivamente 78 milioni di euro per 13 province. Nel 2027 saranno coinvolte Varese, Brescia, Como e Verbano-Cusio-Ossola, con una dotazione di sei milioni di euro per ciascun territorio, uno in più rispetto al precedente ciclo. Alle risorse messe a disposizione da Cariplo potranno aggiungersi ulteriori fondi di Regione Lombardia, destinati alle spese di investimento.

L’obiettivo è sostenere interventi che nascano da un’analisi condivisa delle necessità locali e siano sviluppati attraverso la collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni private e realtà del Terzo settore.

Rebaglio: “Vogliamo aiutare i territori a creare ecosistemi”

A spiegare la direzione intrapresa da Fondazione Cariplo è Andrea Rebaglio, direttore dell’Area Attività Filantropiche Trasversali e Sfide di Mandato, che sottolinea il cambiamento introdotto negli ultimi cicli dei Progetti Emblematici: «La fondazione ha cercato di imprimere negli ultimi cicli un cambiamento importante proponendo ai soggetti del territorio di creare dei veri e propri sistemi. Noi li chiamiamo ecosistemi».

L’obiettivo è favorire la collaborazione tra organizzazioni che operano sullo stesso territorio e incoraggiare la presentazione di proposte capaci di affrontare bisogni condivisi: «L’idea è proprio di aiutare le organizzazioni pubbliche e private dei territori a lavorare insieme e a sottoporre alla fondazione progetti che siano davvero in grado di imprimere un cambiamento».

Un’impostazione che, secondo Rebaglio, sta già producendo effetti nelle candidature. «Quello che stiamo notando è che i territori recepiscono questo messaggio e arrivano meno iniziative, maggiormente di sistema». Per la provincia di Varese, l’aspettativa è che le risorse disponibili possano sostenere interventi significativi per la comunità.

«Siamo sicuri che il territorio riuscirà a presentare, a candidare delle operazioni in grado di apportare degli importanti cambiamenti, sfruttando le opportunità che ci sono su questo territorio e cercando di affrontare i principali problemi per la comunità» conclude Rebaglio.

Visconti: “Un’opportunità che va oltre all’importo”

Per Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, il bando rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni locali e consolidare un percorso che la Fondazione sta già portando avanti.

«Credo che sia un’opportunità che va anche oltre all’importo, che è certamente particolarmente significativo. L’opportunità di approfondire ancora di più i bisogni che questo territorio ha ed è l’opportunità di sperimentare e consolidare una strada che abbiamo avviato: provare a fare massa critica negli interventi». Visconti richiama l’importanza di mettere in relazione le diverse realtà che operano nella provincia, creando occasioni per sviluppare iniziative comuni.

«In questo senso gli emblematici dovrebbero essere il naturale ponte che ci consente di fare questo tipo di iniziative che nel nostro piccolo anche come Fondazione Comunitaria abbiamo avviato». Il presidente sottolinea anche l’evoluzione del rapporto tra Fondazione Cariplo e le fondazioni territoriali, che potranno assumere un ruolo più attivo nell’accompagnamento delle candidature: «Penso che la novità sia anche un po’ quella del ruolo delle fondazioni territoriali nel contesto dei bandi emblematici di Fondazione Cariplo».

Il ruolo della Fondazione Comunitaria del Varesotto

La collaborazione tra Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria del Varesotto rappresenta uno degli elementi del percorso che accompagnerà il bando sul territorio.

Le Fondazioni di Comunità sono una rete promossa da Fondazione Cariplo a partire dal 1999, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della filantropia locale e favorire la collaborazione tra cittadini, associazioni, imprese e istituzioni. Oggi il sistema conta 16 fondazioni territoriali, che operano a stretto contatto con le rispettive comunità. Nel Varesotto, la Fondazione Comunitaria potrà mettere a disposizione la propria conoscenza delle realtà locali e le relazioni costruite negli anni con enti e istituzioni, favorendo il confronto sulle idee progettuali e la nascita di nuove collaborazioni.

Il suo coinvolgimento è previsto in diversi momenti del percorso. Prima della presentazione delle candidature, la Fondazione Comunitaria contribuisce alla diffusione e alla promozione del bando sul territorio. Dopo l’invio della manifestazione d’interesse, potrà rappresentare un punto di riferimento per gli enti che desiderano confrontarsi sulle proprie proposte e individuare possibili partner.

L’attività potrà riguardare anche la costruzione di alleanze tra organizzazioni che lavorano su bisogni comuni, mettendo in relazione soggetti con competenze ed esperienze complementari.

La Fondazione Comunitaria parteciperà inoltre alla fase istruttoria attraverso il proprio presidente, che farà parte della Commissione consultiva provinciale. La Commissione sarà chiamata a esprimere un parere motivato sulle proposte, tenendo conto delle necessità della popolazione e delle caratteristiche del territorio. La valutazione delle candidature sarà svolta dagli uffici di Fondazione Cariplo, mentre il Consiglio di amministrazione delibererà l’ammissione alla seconda fase, sulla base delle risorse disponibili e dei contributi richiesti. Una volta assegnati i finanziamenti, è previsto anche un momento pubblico di presentazione dei progetti sostenuti.

Come funziona il bando: contributi da uno a sei milioni di euro

Il bando si rivolge a organizzazioni private senza scopo di lucro ed enti pubblici. Le proposte dovranno essere presentate attraverso un partenariato composto da almeno due soggetti ammissibili, con un ente capofila e almeno un partner. Per la provincia di Varese, il contributo richiedibile è compreso tra uno e sei milioni di euro. I proponenti dovranno garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 30% del costo complessivo, mentre la durata massima degli interventi sarà di 36 mesi.

I progetti potranno riguardare diversi ambiti, tra cui ambiente, cultura, ricerca e servizi sociali e sociosanitari. La valutazione terrà conto della capacità di rispondere a problemi documentati, della chiarezza degli obiettivi, della qualità delle collaborazioni, della sostenibilità economica e organizzativa e dei risultati attesi.

Particolare attenzione sarà riservata al carattere emblematico delle proposte. Gli interventi dovranno dimostrare di poter produrre ricadute significative sul territorio, attraverso una strategia condivisa e il coinvolgimento delle comunità. Saranno quindi considerate inammissibili le proposte caratterizzate da una portata troppo circoscritta, da interventi isolati o da partnership prive delle competenze necessarie per affrontare la complessità del progetto.

Le scadenze: manifestazione d’interesse entro il 14 gennaio

Il percorso di candidatura prevede due fasi, precedute dalla possibilità di presentare una manifestazione d’interesse. La prima scadenza è fissata per il 14 gennaio 2027, termine entro il quale gli enti interessati potranno inviare la manifestazione d’interesse attraverso l’area riservata del sito di Fondazione Cariplo.

Si tratta di un passaggio non obbligatorio, ma fortemente raccomandato, perché permette di accedere a un servizio preliminare di assistenza tecnica per chiarire i requisiti del bando e preparare la candidatura. La prima fase si concluderà il 18 marzo 2027, con la presentazione delle proposte progettuali, accompagnate dal budget e dalla documentazione richiesta.

A luglio Fondazione Cariplo selezionerà le proposte ammesse alla seconda fase. Gli enti individuati avranno tempo fino al 28 ottobre 2027 per presentare il progetto definitivo. In questa seconda fase sarà necessario approfondire gli aspetti tecnici, autorizzativi, gestionali ed economico-finanziari, dimostrando la concreta fattibilità degli interventi. Per i progetti strutturali sarà richiesto un livello di progettazione almeno equivalente al Progetto di fattibilità tecnico-economica.

I primi passi per le organizzazioni interessate

Per gli enti del Varesotto che intendono partecipare, il primo passaggio sarà individuare le necessità sulle quali intervenire e verificare la possibilità di costruire un partenariato adeguato. La Fondazione Comunitaria del Varesotto potrà essere un interlocutore locale per confrontarsi sulle idee progettuali, valutare le potenzialità delle proposte e individuare eventuali collegamenti con altre organizzazioni.

Parallelamente, il servizio di assistenza tecnica previsto dal bando accompagnerà i proponenti nella preparazione della documentazione e, per le candidature ammesse alla seconda fase, nell’approfondimento della fattibilità dei progetti. Il testo completo del bando, i requisiti di ammissibilità e la modulistica sono disponibili sul sito di Fondazione Cariplo, nella sezione dedicata agli Interventi Emblematici. Il primo appuntamento è fissato per il 14 gennaio 2027, con la manifestazione d’interesse. La scadenza per presentare le proposte della prima fase sarà invece il 18 marzo.