Dopo il periodo di stop e le amarezze contro Udine e Peristeri, la Openjobmetis è tornata a correre espugnando il Palabigi di Reggio Emilia con una prestazione solida e di carattere, analizzata nel corso della settima puntata di “Luci a Masnago”, andata in onda giovedì 19 su Radio Materia e ora disponibile su tutte le piattaforme podcast. Ospite in studio Mauro Villa, la guardia argentina di classe 2004 cresciuta nel vivaio biancorosso, che si è ritagliato uno spazio in campo in questo inizio di stagione grazie alle sue qualità difensive.

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Il blitz di Reggio, “per noi e per i tifosi”

Ai microfoni di VareseNews, il giocatore biancorosso ha rimarcato l’importanza del successo emiliano sia sotto il profilo della classifica sia per l’ambiente varesino: «Arrivavamo da due sconfitte e sapevamo quanto fosse importante vincere, anche per l’immagine che dovevamo dare alla città e ai nostri tifosi. È stata una partita estremamente positiva, sia sul lato difensivo sia su quello offensivo».

Nel commentare le chiavi della vittoria, Villa ha speso parole di grande stima per Ismaël Kamagaté, protagonista sotto i tabelloni: «Sta trovando il ritmo giusto, lo spazio e il suo gioco all’interno della squadra. Per noi è stato l’MVP ed è un giocatore fondamentale».

L’impatto di McDowell-White e il ruolo di Amedeo Della Valle

La sfida del Palabigi ha messo in mostra anche i progressi di William McDowell-White, al rientro dopo un lungo stop e già capace di nei suoi 17′ di dare struttura e stazza alla regia della Openjobmetis. «A mio parere è un giocatore fortissimo. È quel tipo di playmaker che fa giocare al meglio tutti gli altri. Dà molta sostanza in difesa, a rimbalzo e come intensità. Un play con questo corpo e questa visione di gioco non si vedeva da tempo a Varese».

Nel corso della trasmissione, rispondendo alle domande dei tifosi sull’apporto di Amedeo Della Valle durante il periodo di infortunio, Villa ha svelato la leadership della guardia piemontese: «La sua parola per noi ha un peso enorme. È il giocatore più esperto e lo ascoltiamo tantissimo. Quando le cose vanno male ci fa capire che la situazione non è così drammatica, e quando le cose vanno bene ci ricorda che non siamo ancora così forti. Ci regala l’equilibrio giusto per mantenere la testa sulla strada corretta».

Da Mendoza a Masnago: il legame con Varese e la famiglia Scola

Nato nella provincia di Mendoza, relativamente vicino al confine con il Cile, Villa è ormai varesino a tutti gli effetti. Arrivato nel club biancorosso nella stagione 2020-21 ha compiuto l’intera trafila dal settore giovanile e dalla Serie B fino alla prima squadra. «Sono arrivato qui a 16 anni, quindi gran parte della mia vita l’ho vissuta a Varese, quindi mi sento ormai un varesino. Ho trovato persone che mi hanno messo sotto la propria ala e compagni che oggi considero amici stretti, come Matteo Librizzi ed Elisèe Assui».

Un ruolo determinante lo ha avuto Luis Scola, amministratore delegato del club e figura leggendaria dello sport argentino: «Per la nostra Nazionale, Luis è stato il giocatore più importante in assoluto, persino sopra Manu Ginobili per la dedizione con cui non ha mai saltato una convocazione. Quando sono arrivato in Italia, lui, sua moglie Pamela e i suoi figli mi hanno accolto in famiglia con un cuore gigantesco. Con Messi o Maradona però non si possono fare paragoni perché il calcio muove masse che il basket non raggiunge».

La “garra” argentina: “Anima e corpo per la squadra”

Ispiratosi fin da bambino a Carlos Delfino, Mauro Villa interpreta in campo la classica determinazione della scuola argentina, fatta di sacrificio e presenza difensiva. «Noi argentini abbiamo l’indole dei lottatori. Quando scendiamo in campo mettiamo il corpo e l’anima a disposizione della squadra. Magari non ti tocca fare i punti ogni sera, ma cerchi di fare quello di cui c’è bisogno per vincere. Io so di dover giocare poco ma conta che lo staff e i compagni possono sempre contare su di me se ci fosse bisogno».

La puntata è servita anche a presentare la prossima partita – domenica 22 in casa con Venezia – a fare il punto sulle avversarie di Basketball Champions League e a parlare delle Nazionali maschile (con la convocazione di Andrea Calzavara) e femminile (con la rubrica “Tiro da 3 Pinti” di Marco Pinti). Tra le ricorrenze invece si è parlato di quanto avvenuto il 19 novembre 1967, quando la Ignis Sud Napoli sconfisse la Ignis Varese a Masnago: una serata – forse l’unica – in cui i tifosi varesini si arrabbiarono con le scelte di Giovanni Borghi. Che, capita l’antifona, da lì a poco mise in piedi lo squadrone che divenne la “Valanga Gialloblu”.