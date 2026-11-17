Emergenze naturali, incendi boschivi e interventi che non si fermano davanti a un confine. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal gruppo di lavoro “Protezione Civile” della Comunità di lavoro Regio Insubrica, riunito martedì 17 novembre in videoconferenza con rappresentanti delle istituzioni italiane e svizzere.

Al tavolo hanno preso parte delegati del Cantone Ticino, di Regione Lombardia e Regione Piemonte, delle Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola, dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla e dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola.

Durante l’incontro è stata presentata l’edizione 2026 di Extramuro, il programma di formazione bilaterale nato dall’esperienza delle esercitazioni Odescalchi e dal progetto europeo Gestisco. L’obiettivo è preparare operatori e nuovi responsabili della protezione civile a lavorare anche in contesti transfrontalieri, conoscendo procedure, regole e normative dei due Paesi in caso di emergenza.

L’edizione di quest’anno ha coinvolto il Sistema di Protezione della Popolazione del Cantone Ticino e gli operatori lombardi della Protezione Civile e del soccorso pubblico. A giugno si sono svolte a Pollegio le giornate formative dedicate al personale italiano, mentre in ottobre gli operatori ticinesi sono stati accolti nel centro per le emergenze di Erba, dove si è tenuta anche la cerimonia conclusiva del percorso.

Tra gli argomenti affrontati anche il sistema dei Punti di Raccolta d’Urgenza, attivo dall’inizio del 2026 in tutti i Comuni del Cantone Ticino. Si tratta di 160 punti distribuiti sul territorio ai quali i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni in caso di catastrofi naturali, blackout prolungati o altre situazioni che compromettano le normali comunicazioni. È inoltre allo studio l’inserimento del Comune di Campione d’Italia nella rete.

La riunione si è conclusa con uno scambio di informazioni sugli incendi boschivi registrati durante l’estate nella regione insubrica, una stagione che gli enti coinvolti hanno definito particolarmente impegnativa per il numero e l’intensità degli episodi affrontati sui due versanti del confine.