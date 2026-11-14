Province, il convegno di Varese mette tutti d’accordo sull’elezione diretta. Ora la sfida sono le risorse

Dodici anni dopo la legge Delrio, la politica sembra pronta a rimettere mano alle Province. Quella legge le aveva trasformate in enti di secondo livello, guidati da sindaci eletti dagli altri amministratori, in attesa di un’abolizione costituzionale che il referendum del 2016 ha poi cancellato. È questo il dato politico più evidente del convegno “La Provincia che verrà”, organizzato sabato 14 novembre a Villa Recalcati in vista dei cento anni dell’ente (1927-2027). Sul palco si sono alternati esponenti di schieramenti diversi, e su un punto non c’è stato un intervento in disaccordo: le Province devono tornare a essere elette dai cittadini.

La trasversalità è stata rivendicata più volte. Il presidente dell’Upi Enzo Lattuca ha parlato di un sistema politico «più maturo», con centrodestra e centrosinistra finalmente nella stessa direzione e con il Movimento 5 Stelle disposto a sedersi al tavolo. Il risultato, per Lattuca, è la possibilità di affrontare il tema «senza rinfacciarsi le posizioni di dieci anni fa». Il ministro Roberto Calderoli ha raccontato di aver raccolto il consenso di Azione e quello, condizionato, del Pd. Il senatore dem Alessandro Alfieri lo ha confermato dal palco: «Ci siamo, diamo la nostra disponibilità a lavorare». Sulla stessa linea il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha chiesto di approvare almeno questo passaggio «una volta che siamo d’accordo anche politicamente».

La strada indicata è il ritorno all’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale, previsto nella legge delega per la revisione del Tuel attesa in Consiglio dei ministri. Non si tratterebbe però di una fotocopia delle vecchie Province. «L’idea non è tornare automaticamente indietro di dodici anni», ha precisato Lattuca. Anche Calderoli ha escluso un semplice ripristino delle funzioni di un tempo. Il disegno a cui si lavora vede la Provincia come ambito ottimale per i servizi sovracomunali, oggi dispersi tra consorzi e ambiti per acqua e rifiuti, e come punto di riferimento per i comuni più piccoli.

Il consenso sul principio non scioglie però i nodi concreti, emersi in quasi tutti gli interventi. Il primo è quello delle risorse. L’Upi denuncia che nella manovra in discussione per le Province non c’è nulla, mentre i fondi del Pnrr si esauriscono. Il Pd avverte: «Queste risorse le vogliamo vedere». Il secondo è il sistema elettorale, con la soglia del 40% per vincere contestata sia da Lattuca sia da Alfieri. Il terzo sono i tempi. Lo stesso Calderoli ha ammesso che entro fine legislatura la riforma del Tuel, «se va bene», arriverà solo al via libera del Consiglio dei ministri.

Al convegno hanno partecipato, oltre al ministro per gli Affari regionali e le autonomie e al governatore lombardo, il presidente dell’Unione Province d’Italia Enzo Lattuca e l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori. Con loro anche il presidente dell’Unione Province Lombarde Luca Santambrogio, il senatore Alessandro Alfieri, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il prefetto Salvatore Pasquariello.

Magrini: «La Provincia è la casa dei comuni»

Ad aprire i lavori è stato il padrone di casa Marco Magrini, presidente della Provincia e da 25 anni sindaco di piccoli comuni. «La Provincia è determinante come casa dei comuni, è l’unico ente che oggi può aiutarli ad avvicinarsi alla Regione», ha detto. Magrini ha ricordato le dimensioni del territorio: oltre 890mila abitanti e 136 comuni. Poi ha chiesto al governo un impegno anche sull’edilizia scolastica, oltre che su strade e ponti: «Abbiamo scuole vecchie e dobbiamo intervenire per rendere i luoghi idonei a far crescere i giovani. Non è un problema politico partitico, è un problema di volontà di territorio e di Paese».

Nei saluti istituzionali, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha definito la Provincia «un collante importante» per un territorio molto diverso tra nord e sud. Galimberti ha chiesto che Comuni e Province abbiano un ruolo da protagonisti nel percorso dell’autonomia. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha spostato il piano della discussione: «La vera sfida non è stabilire se le province debbano esistere, ma individuare quale debba essere il loro ruolo». Per il prefetto il ritorno all’elezione diretta «non può esaurire la riforma: occorrono funzioni chiare, risorse finanziarie adeguate, personale qualificato».

Fontana: «Siamo il Paese più conservatore che esista»

«Noi l’avevamo detto che quella riforma era assolutamente sbagliata», ha rivendicato Fontana. All’epoca, ha ricordato, la Provincia veniva indicata come «la rappresentazione dello spreco italiano». Senza il referendum del 2016 sarebbe stata cancellata. «Oggi non siamo né come una volta né come avrebbe voluto quella riforma. Bisogna fare qualcosa». Il governatore ha ricordato che già Roberto Maroni aveva trasferito alle Province lombarde competenze con i relativi finanziamenti. Ha poi indicato le priorità: nuove competenze ed elezione diretta di presidente e consiglio. «Se mettiamo troppa carne al fuoco rischiamo di non portare a casa niente», ha avvertito. E ha aggiunto: «Qui non siamo di destra o di sinistra. Siamo il Paese più conservatore che esista sulla faccia della terra, non si può mai toccare niente».

Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza e dell’Unione Province Lombarde, ha insistito sul doppio ruolo dei presidenti di Provincia, che oggi sono anche sindaci. Un’indagine raccolta dall’Upl sul tempo che dedicano alla Provincia rispetto al proprio comune, per Santambrogio, «deve far veramente pensare». Ha poi ricordato che lo smantellamento non nasce con Delrio ma con il governo Monti e il decreto Salva Italia.

Lattuca: «Le nozze coi fichi secchi non si fanno»

Il presidente dell’Upi, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha aperto con un passaggio storico tratto dal volume sul centenario curato dal professor Orecchia. Varese diventò provincia nel 1927 insieme a una dozzina di altre. Non fu però l’inizio di una stagione di autonomie, ma la vigilia di un accentramento: già nel 1928 i presidenti eletti furono sostituiti da presidi nominati dal governo.

Sulla Delrio Lattuca è stato netto: «È stato come provare a togliere la tovaglia da una tavola apparecchiata senza prima sparecchiare». Secondo il presidente dell’Upi, l’indebolimento delle Province ha aumentato le disuguaglianze tra le città più strutturate e i comuni più piccoli, quelli delle valli e delle aree interne. «Il Comune di Varese non ha la stazza e i mezzi per fare da provincia a 136 comuni che hanno una popolazione dieci volte la sua». Il risultato raggiunto con il Pnrr e con i fondi arrivati dopo il crollo del ponte Morandi, per Lattuca, dimostra che le Province funzionano se hanno risorse: hanno centrato quasi al 100% gli obiettivi su strade e scuole.

Lattuca ha giudicato positiva la bozza di legge delega del governo. Il passaggio che apprezza di più è quello dell’articolo 4, che indica le Province come ambito ottimale per le funzioni sovracomunali. Il presidente dell’Upi ha però rivolto un consiglio al governo: evitare per le Province la soglia del 40% per vincere, la stessa formula che blocca il confronto in Senato sulla legge elettorale. «Se vogliamo far tornare l’elezione diretta come elemento democratico, bisogna utilizzare un sistema che non provi una scorciatoia per evitare il confronto elettorale».

Il punto critico restano i fondi. Nel 2014, ha ricordato Lattuca, le risorse tolte alle Province andarono a coprire il bonus da 80 euro. «Governance, democrazia e risorse stanno insieme quando si smontano le Province e devono stare insieme quando si rimontano». Nella manovra in discussione, ha aggiunto, «per le province non c’è nulla, anzi c’è qualche fondo in meno», mentre il Pnrr si chiude. «Le nozze coi fichi secchi non si fanno».

Sertori: «Oltre un miliardo di tributi provinciali va a Roma»

L’assessore regionale Massimo Sertori, ex presidente della Provincia di Sondrio, ha posto la questione dei tributi provinciali: una quota consistente viene raccolta dalle Province ma poi trasferita allo Stato, secondo le sue stime oltre un miliardo. «Lascia che il tributo sia provinciale e che venga utilizzato a livello provinciale». Sertori ha difeso l’elezione diretta come garanzia di terzietà: «Un comune grande può gestire il livello amministrativo, ma sul piano politico istituzionale non sarà mai riconosciuto da tutti gli altri comuni». Ha poi rivendicato il modello lombardo: un’intesa annuale da circa 18,5 milioni di spesa corrente per le funzioni delegate e i centri per l’impiego rimasti a livello provinciale, unico caso in Italia.

Il senatore del Pd Alessandro Alfieri ha confermato la disponibilità del suo partito a un confronto, ma ha messo dei paletti: «Queste risorse le vogliamo vedere». Alfieri ha chiesto di non perdere lo spirito della «casa dei comuni», con le assemblee dei sindaci che pianificano insieme il territorio. Ha poi criticato il livello di dettaglio del sistema elettorale nella legge delega, con collegi e preferenze, e ha chiesto di accantonare la soglia del 40% per non trasformarla in un «elemento di contrapposizione inutile».

Calderoli: «Il miliardo per le Province si può trovare riequilibrando i contributi»

Calderoli ha ricostruito il percorso della legge sulle Province ferma in Senato dal luglio 2023. La premier Giorgia Meloni, ha raccontato, gli disse: «Non mi basta per una riforma del genere una maggioranza di governo. Voglio che tu mi porti almeno un po’ dell’opposizione». Il ministro ha detto di aver raccolto il sì di Azione e poi quello del Pd, a una condizione: «Se tu ci metti le funzioni e le relative risorse, allora possiamo parlarne». Restavano fuori Renzi e il Movimento 5 Stelle, che per Calderoli negli ultimi tempi ha cambiato posizione. Il ministro ha citato anche un sondaggio presentato all’ultima assemblea dell’Upi: tre elettori su quattro sarebbero favorevoli all’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale.

Rispondendo ad Alfieri, il ministro ha spiegato di aver voluto un testo molto dettagliato: dopo il via libera del Consiglio dei ministri, ha sostenuto, quei punti diventano difficili da rimettere in discussione, mentre le parti troppo particolareggiate si potranno sempre spostare nel decreto legislativo. Sulle funzioni, Calderoli ha escluso un semplice ritorno al passato e ha indicato la Lombardia tra gli «esempi virtuosi». Ci sono invece regioni che non hanno devoluto nulla e altre che hanno trasferito le funzioni senza i soldi per svolgerle.

Sulle risorse il ministro ha presentato i suoi conti. Le Regioni, con circa 210 miliardi di entrate, contribuiscono alla finanza pubblica per 1 miliardo e 190 milioni. I Comuni, con 99 miliardi, versano 430 milioni. Le Province, che muovono tra i 2 e gli 8 miliardi a seconda di come si calcola, ne versano 936 milioni. «Questo concorso alla manovra di finanza pubblica deve essere riequilibrato. Il miliardo che qualcuno chiede per rifare le Province possiamo trovarlo partendo da lì».

Sui tempi Calderoli è stato prudente. La riforma del Tuel, ha detto, «se va bene la approviamo in Consiglio dei ministri» entro fine legislatura. La legge sospesa in Senato invece potrebbe arrivare in fondo, ma solo se i partiti decideranno di farla ripartire: «L’ho detto mercoledì in commissione, però non ho visto grandi cenni di entusiasmo».