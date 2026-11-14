Provincia di Varese, 100 anni di storia e una sfida per il futuro: superare i campanilismi e fare squadra

Dalla nascita della Provincia di Varese alle prospettive per il suo futuro, passando per il confronto tra Varese e Busto Arsizio e le esperienze di chi ha guidato l’ente negli ultimi decenni. La giornata di incontri e riflessioni organizzata nell’ambito dei 100 anni della Provincia di Varese è proseguita nel pomeriggio di sabato 14 novembre, a Villa Recalcati, con il convegno “Va che Provincia! Storia e identità della Provincia di Varese“.

Galleria fotografica 100 anni della Provincia di Varese: amministratori a confronto a Villa Recalcati 4 di 9

Ad aprire il convegno è stata la relazione storica del professor Antonio Orecchia, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria, con un approfondimento sull’evoluzione storica dell’Ente dalla nascita (il 6 dicembre 1926) ai giorni nostri che ha offerto una ricostruzione delle sue origini e del suo ruolo nella storia del territorio.

Una provincia con due capoluoghi?

La discussione si è poi spostata sull’attualità con una tavola rotonda moderata dal giornalista Matteo Inzaghi, partita, con uno dei temi che stanno animando il dibattito istituzionale locale: la proposta del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli di riconoscere alla sua città il ruolo di co-capoluogo, accanto a Varese.

Un confronto diretto con il sindaco varesino Davide Galimberti, nel quale sono emerse due diverse prospettive, pur nella volontà dichiarata di non trasformare la questione in una contrapposizione tra città.

Galimberti ha insistito sulla necessità di superare una visione localistica, valorizzando un territorio che negli anni è diventato sempre più interconnesso. Per il sindaco di Varese la vera sfida è costruire sinergie tra le città, allargando lo sguardo anche oltre i confini provinciali, in una dimensione che comprenda la vicina Svizzera e un’area vasta che coinvolga Como, Lugano, Bellinzona e Verbania. «Il problema è di volontà politica, non di campanile», è stato il senso del suo intervento.

Antonelli ha invece ribadito che la richiesta di Busto Arsizio non nasce da una questione di prestigio o di riconoscimento formale, ma da esigenze concrete. Il co-capoluogo, nelle intenzioni del primo cittadino, dovrebbe garantire alla città una maggiore considerazione nelle sedi istituzionali, nell’accesso ai finanziamenti e nei servizi, compresa una presenza adeguata delle forze dell’ordine. «Non siamo contro Varese, non intendiamo affatto crearle problemi», ha precisato, spiegando che la proposta vuole però riconoscere il peso economico, industriale e sociale di Busto Arsizio.

Ripensare il ruolo dell’ente

Il pomeriggio è proseguito con gli interventi degli ex presidenti della Provincia Massimo Ferrario, Marco Reguzzoni e Gunnar Vincenzi, che hanno ripercorso le rispettive esperienze alla guida dell’ente. Racconti diversi, ma accomunati dalla consapevolezza delle difficoltà amministrative e politiche incontrate e, allo stesso tempo, dalla ricchezza di un territorio complesso e variegato, caratterizzato da una forte presenza industriale, da un patrimonio culturale importante e da risorse ambientali e turistiche di grande valore.

A chiudere i lavori è stato il presidente della Provincia Marco Magrini, che ha rilanciato la necessità di ripensare il ruolo dell’ente, non soltanto attraverso una riforma istituzionale, ma anche con nuove funzioni e servizi a disposizione dei Comuni. Tra le priorità indicate, il sostegno soprattutto alle amministrazioni più piccole, che spesso non hanno risorse e personale sufficienti per garantire servizi adeguati ai cittadini.

Magrini ha ricordato il lavoro di programmazione portato avanti dalla Provincia, a partire dal rinnovo del Piano territoriale di coordinamento, e ha indicato alcuni ambiti strategici per il futuro: Malpensa, turismo, scuola, lavoro e mobilità. Tra i progetti citati anche il piano della mobilità ciclistica, che prevede una rete di 455 chilometri di piste ciclabili e investimenti per oltre 120 milioni di euro nell’arco dei prossimi 10-15 anni.

Un altro fronte è quello del rapporto tra formazione e lavoro, con il coinvolgimento delle due università presenti sul territorio, delle scuole, delle imprese e delle organizzazioni sindacali per individuare le competenze richieste dal sistema produttivo e affrontare le crisi aziendali.

Nel suo intervento conclusivo Magrini ha anticipato anche alcune iniziative per celebrare il centenario: un’opera di Morandini che sarà collocata a Villa Recalcati, una mostra dedicata alla ceramica della provincia con cento opere e un progetto con undici scuole superiori, chiamate a elaborare un documento programmatico sul futuro dell’ente.

Il messaggio finale del presidente è stato un invito a superare divisioni e campanilismi, anche nel confronto tra Varese e Busto Arsizio. «La battaglia non è tra Varese e Busto, ma è quella di creare un’area vasta – ha sottolineato, indicando nella collaborazione tra le città e nella capacità di costruire strategie comuni la strada per valorizzare le potenzialità del territorio – Dobbiamo lavorare insieme e abbattere le barriere e i muri, dobbiamo fare ponti».

Una riflessione che ha riportato il convegno al suo tema di partenza: immaginare la Provincia dei prossimi anni, in un momento in cui si torna a discutere anche di una riforma istituzionale che restituisca ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti.