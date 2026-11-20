Punto Rosso Lazzaroni rinnova l’immagine dei suoi prodotti con un nuovo packaging che mette al centro eleganza, riconoscibilità e attenzione ai particolari. Il restyling coinvolge alcune delle specialità del marchio saronnese, dal panettone artigianale al Pan del Chiostro, fino ai Punti, le piccole creazioni nate dall’incontro tra amaretti e cioccolato.

Il nuovo design si distingue per il ruolo centrale del rosso, colore simbolo di Punto Rosso, accompagnato da scritte raffinate, dettagli grafici ricercati e finiture studiate per trasmettere personalità e qualità. Un cambiamento che non si limita all’aspetto estetico: ogni confezione è stata progettata per dare maggiore valore al prodotto e diventare parte integrante dell’esperienza di acquisto e di regalo.

Tra le novità, la confezione del panettone è stata pensata per trasformarsi in uno scrigno da portare direttamente in tavola, accompagnando il dolce fino al momento del servizio. Il Pan del Chiostro, proposto in diverse varianti, avrà invece confezioni caratterizzate da elementi grafici e nastri differenti, così da rendere immediatamente riconoscibile ciascuna specialità. Nuova veste anche per i Punti, che reinterpretano la tradizione dell’amaretto di Saronno attraverso l’abbinamento con il cioccolato fondente e diverse varianti di gusto.

Il progetto racconta la volontà di dare un’identità visiva ancora più forte a una proposta dolciaria che unisce tradizione e ricerca, senza perdere di vista la qualità della lavorazione artigianale.

Il nuovo packaging Punto Rosso racconta così una filosofia fatta di gusto, eleganza e attenzione ai particolari, dove ogni confezione diventa il primo incontro con la qualità del prodotto.

Il nuovo packaging è disponibile da quest’anno nel negozio Punto Rosso e attraverso lo shop online.

Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41

telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it

www.puntorossosaronno.it

Per chi desidera entrare nel mondo di Chiostro di Saronno e Punto Rosso, è possibile guardare i video ufficiali dei due brand sui loro profili Instagram:

Chiostro di Saronno: Video Instagram

Punto Rosso: Video Instagram