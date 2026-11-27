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Una nuova piazza per il quartiere e per la città, uno spazio per la musica dal vivo e le sperimentazioni artistiche, un luogo dove imparare un mestiere o valorizzare le produzioni alimentari del territorio. Quale futuro immaginare per l’ex Macello civico di Varese? A discuterne saranno direttamente i cittadini, chiamati a portare idee, desideri e proposte per dare una nuova vita allo storico complesso.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 10 alla Red Academy, nell’ex scuola Salvemini di via Brunico 29, a Varese. Si tratta del secondo incontro pubblico promosso dal Comune di Varese, dal Consiglio di Quartiere 7 Belforte e da Varese Social District.

Dopo la presentazione dei risultati del bando Bei Luoghi di Fondazione Cariplo, il percorso partecipativo prosegue con un nuovo momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di immaginare un utilizzo sociale e culturale innovativo dell’ex Macello civico.

Cosa manca oggi a Varese? È questa una delle domande da cui partirà il confronto. Tra le ipotesi ci sono spazi di aggregazione, ambienti dedicati alla musica dal vivo, agli eventi culturali e alla sperimentazione artistica, ma anche laboratori dove apprendere mestieri artigianali e sviluppare nuove competenze.

Un altro possibile elemento caratterizzante è quello del cibo e delle politiche alimentari urbane, attorno al quale costruire iniziative, eventi e opportunità, creando anche occasioni di incontro diretto tra i produttori locali e i cittadini.

Al centro della riflessione c’è anche l’idea di una nuova piazza pubblica, un luogo accessibile e gratuito, dove anziani, giovani e abitanti del quartiere possano ritrovarsi durante il giorno e la sera, senza necessariamente dover consumare o spendere denaro.

Funzioni diverse che potrebbero convivere all’interno dello stesso complesso, facendo dell’ex Macello un punto di riferimento non soltanto per Belforte, ma per tutta Varese. Il confronto sarà anche l’occasione per ragionare sulle esperienze di rigenerazione urbana realizzate in altre città e su quali caratteristiche potrebbero invece rendere questo spazio originale e legato all’identità varesina.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per avanzare proposte, condividere osservazioni e contribuire alla costruzione di un progetto per il futuro dell’area.