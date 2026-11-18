La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, dai luoghi di lavoro alle scuole, fino agli ospedali e agli spazi pubblici, è stata al centro dell’intervento della consigliera regionale varesina di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba, che mercoledì 18 novembre ha partecipato a Roma ad ANAM17, l’appuntamento nazionale promosso da AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici). All’incontro ha preso parte anche il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.

Dell’Erba ha illustrato l’esperienza della Lombardia in materia di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Al centro dell’intervento la legge regionale 17 del 30 giugno 2026, che ha introdotto nuove disposizioni per la sicurezza degli impianti aeraulici. La norma nasce da un emendamento di cui la consigliera varesina è stata prima firmataria, approvato in Commissione Sanità del Consiglio regionale.

Il provvedimento ha introdotto l’articolo 59-bis nel Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, prevedendo misure specifiche di prevenzione e controllo per gli impianti, nuovi ed esistenti, presenti in strutture come ospedali, scuole, uffici, palestre, ristoranti e centri commerciali. L’obiettivo è passare da interventi di manutenzione standardizzati a un sistema di controlli calibrato sulle caratteristiche degli ambienti, sul loro utilizzo e sui potenziali rischi per la salute delle persone.

«Con la norma approvata in Lombardia – ha sottolineato Dell’Erba – abbiamo affermato un principio chiaro: la qualità dell’aria non può essere affidata al caso. Abbiamo scelto di superare la logica burocratica degli interventi standardizzati uguali per tutti, avviando un modello basato sulla valutazione concreta del rischio igienico-sanitario, che tiene conto dell’affollamento, della tipologia di attività e delle caratteristiche reali dell’impianto. Proprio qui in sala ho già ricevuto un primo importante riscontro: si registra un netto incremento delle richieste sia per la formazione sia per la redazione delle valutazioni dei rischi, il segnale più concreto di una buona legge che sta già producendo effetti reali».

La normativa punta inoltre a coniugare la tutela della salute con la semplificazione amministrativa, attraverso ispezioni tecniche periodiche, interventi mirati e sistemi che consentano di documentare e ricostruire le attività di manutenzione effettuate. Un tema che riguarda da vicino anche il territorio varesino, dove le nuove disposizioni interessano potenzialmente numerose strutture pubbliche e private, dagli istituti scolastici alle attività commerciali, fino agli ambienti di lavoro.

Nel suo intervento, Dell’Erba ha richiamato anche il ruolo delle imprese specializzate e delle associazioni di settore nell’applicazione delle nuove disposizioni: «La buona politica non deve sostituirsi alle competenze tecniche, ma metterle nelle condizioni di esprimersi al meglio – ha concluso il consigliere -. Le istituzioni fissano gli obiettivi e le responsabilità, ma sono la professionalità delle imprese e il dialogo costante con associazioni qualificate come AIISA a trasformare le norme in risultati concreti. La manutenzione e l’igiene degli impianti non vanno viste come un semplice costo, ma come un investimento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita nei luoghi in cui lavoriamo e studiamo ogni giorno».