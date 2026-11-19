“Quando perdevo a carte mi sbatteva la testa contro al muro”, in aula a Varese il racconto delle violenze
La donna ha ripercorso in aula la relazione con l’ex compagno, iniziata nel 2018 e terminata nel marzo 2024, quando trovò protezione in una casa rifugio. Il processo è stato aggiornato all’11 febbraio
«All’inizio sembrava bravo e gentile, poi si è rivelato per quello che era». È cominciato così, davanti al Collegio del Tribunale di Varese, il racconto della giovanissima donna che ha ripercorso la relazione con l’ex compagno, suo coetaneo, imputato per le violenze che la ragazza avrebbe subito durante gli anni di convivenza. La donna, costituitasi parte civile e assistita dall’avvocata Chiara Di Giovanni, ha raccontato in aula episodi di aggressioni fisiche e verbali, ricostruendo una quotidianità segnata, secondo la sua testimonianza, dalla gelosia e dal controllo.
I due si erano conosciuti a scuola nel 2016 e avevano iniziato una relazione nel 2018, proseguita fino al marzo del 2024. In quel periodo vivevano insieme al figlio e ai genitori di lui in una roulotte in un campo nomadi di Varese nella zona fra la via Peschiera e viale Belforte.
«Alzava le mani, si innervosiva per niente», ha raccontato la giovane, descrivendo alcuni degli episodi che sarebbero avvenuti tra le mura domestiche. Tra questi, i capelli tirati e la testa sbattuta contro il muro, anche per motivi apparentemente banali, come una partita a carte persa. Bastava inoltre, secondo quanto riferito, trovare il pavimento sporco o la casa in disordine per provocare le reazioni dell’uomo.
La donna, poco più che ventenne, ha parlato anche di una situazione economica difficile. Il compagno non lavorava, mentre lei percepiva il reddito di cittadinanza, circa 700 euro al mese. Una somma che, sempre secondo il suo racconto, veniva in parte utilizzata dall’uomo per il gioco d’azzardo, una dipendenza che avrebbe inciso anche sulla gestione delle risorse familiari. Lei, intanto, cercava un’occupazione senza riuscire a trovare una sistemazione stabile.
La vittima ha spiegato di essere stata progressivamente isolata e controllata, con la gelosia del compagno che si manifestava anche nella quotidianità. Un quadro di difficoltà dal quale è riuscita a uscire grazie all’intervento dei servizi sociali. «Ero stata allontanata dalla mia famiglia, e ho sempre visto nei servizi sociali un punto di riferimento», ha spiegato. Il primo contatto era nato dalla necessità di iscrivere il figlio all’asilo. Da lì il percorso l’ha portata a rivolgersi a Eos e successivamente a denunciare.
Nel marzo 2024 è stata inizialmente accolta in una casa rifugio e poi trasferita in comunità, dove ha seguito un percorso di protezione e accompagnamento. Un cammino che oggi è terminato: la donna vive nuovamente con i propri genitori.
Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati anche altri testimoni, tra cui le assistenti sociali che hanno seguito la vicenda e il percorso della donna. Un elemento importante per ricostruire il contesto familiare e gli interventi messi in campo per tutelare lei e il bambino.
La parte offesa sentita testimoniare nella mattinata di giovedì ha precisato di non essersi mai rivolta al pronto soccorso per le presunte aggressioni e di non avere riportato lesioni documentate. Non risultano inoltre precedenti denunce presentate ai carabinieri prima del percorso che l’ha condotta ai servizi e alla successiva querela.
Il procedimento proseguirà l’11 febbraio, quando il Collegio tornerà a occuparsi della vicenda. L’imputato è difeso dall’avvocato Luca Carignola.
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