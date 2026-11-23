Ricevere una telefonata nel cuore della notte, vestirsi in fretta e correre verso l’ospedale senza sapere quali siano le reali condizioni di chi si ama. Poi, una volta aperto il telefono, imbattersi nella notizia dell’accaduto e, soprattutto, nella valanga di giudizi lasciati dagli utenti sui social network. È la testimonianza amara che arriva in redazione dalla sorella di uno dei quattro giovani coinvolti nell’incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di sabato nella frazione di Sesona, tra Vergiate e Golasecca.

Una lettera sentita, scritta a caldo, che pone un interrogativo diretto non solo a chi commenta dietro una tastiera, ma anche al modo in cui si fruisce dell’informazione locale nei momenti di maggiore fragilità.

Il terrore della notte e il peso dei giudizi

La ragazza ripercorre anzitutto l’angoscia vissuta dai familiari subito dopo lo schianto: «Mi chiedo cosa siamo diventati anche di fronte a queste situazioni dove ci sono genitori, in questo caso me come sorella, che in piena notte riceve una telefonata di un incidente. Momenti di terrore, di paura, di non sapere nulla finché non ti vesti e corri in ospedale, e non solo per mio fratello ma anche per le persone che aveva in macchina. Momenti di apprensione in cui non sai e puoi solo sperare e attendere».

A trasformare la preoccupazione in dolore è stata però la lettura dei commenti comparsi su Facebook sotto l’articolo di cronaca: «Mi sono accorta purtroppo che siamo in un mondo dove sei perennemente giudicato, come in questo caso, senza sapere. Ho letto parecchi commenti di gente che ipotizzava: “sicuramente ha bevuto”, “sicuramente correva”, “oddio l’albero si sarà spostato”, “se andava più piano”».

«Non c’entrava l’alcol, ma una strada insidiosa»

Nel suo messaggio, la sorella chiarisce la dinamica e le condizioni in cui è maturato l’uscita di strada, respingendo le accuse lanciate a priori contro i ragazzi: «Siamo stati tutti giovani e purtroppo in questo caso non c’entrava l’alcol, ma c’entrava l’errore umano, il fatto che è una strada pericolosa, piena di fogliame a terra e di umidità, e una mossa sbagliata con la macchina ha fatto sì che succedesse questo».

Ciò che colpisce maggiormente l’autrice della lettera è la mancanza di immedesimazione da parte di chi scrive: «Quello che mi ha fatto più male è pensare che queste persone che hanno scritto sono tutti genitori, magari mamme e papà, nonni, sorelle che potevano trovarsi nella stessa identica situazione».

La riflessione sull’uso dei social e il rispetto per chi resta

Le parole della giovane toccano un nervo scoperto della cronaca quotidiana e del dibattito online. Quando accade un incidente che coinvolge ragazzi, lo spazio dei commenti tende spesso a trasformarsi in un tribunale sommario, dove il bisogno di trovare subito un colpevole o di ostentare superiorità morale prevale sull’empatia e sull’attesa degli accertamenti.

«Si è perso il rispetto anche per chi subisce queste cose, perché anche chi guidava subito dopo deve fare i conti con la paura, con la propria coscienza, e non è bello leggere certe cose», scrive ancora la ragazza, concludendo con uno sfogo che suona come un appello alla responsabilità collettiva: «Sentire che la gente dà per scontato che tu avessi bevuto o fossi drogato è davvero triste. Quanta cattiveria gratuita».