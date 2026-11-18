Quarantacinque anni di bancone e sorrisi: Buguggiate festeggia lo storico Bar Giardino
Un traguardo importante per il locale di via Cavour: da quel 21 novembre 1981 in cui una giovane vedova alzò per la prima volta la cler, passando per tre generazioni di donne, fino alla grande festa di sabato
Certe storie non si raccontano, “si assaporano”, un caffè alla volta, tra i tavolini di un luogo che con il tempo è diventato molto più di un semplice esercizio commerciale.
Era il 21 novembre 1981 quando una giovane vedova, con due bambine da crescere, decise di rimboccarsi le maniche e alzare per la prima volta la cler del Bar Giardino a Buguggiate. Da quel giorno, quel locale di via Cavour ha iniziato a scandire le giornate del paese con una gestione fatta di dedizione, fatica e un’umanità capace di attraversare quattro decenni. Oggi, a distanza di quarantacinque anni, la signora Gabriella è una super nonna circondata dall’affetto di Camilla, Cesare e Anna, ed è ancora attiva dietro le quinte del bar tabacchi.
Al suo fianco lavorano le figlie Annalisa e Paola, ormai cinquantenni, e la nipote Camilla, ventisettenne che rappresenta la terza generazione alla guida dell’attività. «In questi 45 anni la strada è stata lunga – racconta la titolare – molte soddisfazioni, tantissime contrarietà e qualche delusione, ma il tutto accompagnato da tanto lavoro e tanti sorrisi, per tutti». È nato così il loro inconfondibile modo di “fare bar”: accogliere chiunque varchi la soglia con cortesia e farlo sentire immediatamente a casa, a prescindere da chi sia o da cosa faccia nella vita.
Questo legame con il paese troverà il suo momento di festa sabato 21 novembre. Per l’occasione, il locale chiuderà prima per spostare i festeggiamenti all’aperto, davanti alla sede di via Cavour 2. A partire dalle 19 aprirà lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Buguggiate, accompagnato dal dj set di DJ Tony e dalla musica dal vivo del gruppo LeDelay. Sarà l’occasione per riunire clienti vecchi e nuovi, amici di ieri e di oggi, ritrovando attorno a un tavolino quella sensazione di casa che anche nel 2026, nell’era degli smartphone e dell’intelligenza artificiale, continua a scaldare il cuore.
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