Certe storie non si raccontano, “si assaporano”, un caffè alla volta, tra i tavolini di un luogo che con il tempo è diventato molto più di un semplice esercizio commerciale.

Era il 21 novembre 1981 quando una giovane vedova, con due bambine da crescere, decise di rimboccarsi le maniche e alzare per la prima volta la cler del Bar Giardino a Buguggiate. Da quel giorno, quel locale di via Cavour ha iniziato a scandire le giornate del paese con una gestione fatta di dedizione, fatica e un’umanità capace di attraversare quattro decenni. Oggi, a distanza di quarantacinque anni, la signora Gabriella è una super nonna circondata dall’affetto di Camilla, Cesare e Anna, ed è ancora attiva dietro le quinte del bar tabacchi.

Al suo fianco lavorano le figlie Annalisa e Paola, ormai cinquantenni, e la nipote Camilla, ventisettenne che rappresenta la terza generazione alla guida dell’attività. «In questi 45 anni la strada è stata lunga – racconta la titolare – molte soddisfazioni, tantissime contrarietà e qualche delusione, ma il tutto accompagnato da tanto lavoro e tanti sorrisi, per tutti». È nato così il loro inconfondibile modo di “fare bar”: accogliere chiunque varchi la soglia con cortesia e farlo sentire immediatamente a casa, a prescindere da chi sia o da cosa faccia nella vita.

Questo legame con il paese troverà il suo momento di festa sabato 21 novembre. Per l’occasione, il locale chiuderà prima per spostare i festeggiamenti all’aperto, davanti alla sede di via Cavour 2. A partire dalle 19 aprirà lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Buguggiate, accompagnato dal dj set di DJ Tony e dalla musica dal vivo del gruppo LeDelay. Sarà l’occasione per riunire clienti vecchi e nuovi, amici di ieri e di oggi, ritrovando attorno a un tavolino quella sensazione di casa che anche nel 2026, nell’era degli smartphone e dell’intelligenza artificiale, continua a scaldare il cuore.