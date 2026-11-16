Gigi Prevosti e The Gumboots raccontano Graceland di Paul Simon a Travedona

Dopo Beach Boys e Ramones, tocca a Paul Simon. Il cantautore newyorchese è di scena giovedì 19 novembre (ore 21, ingresso 12 euro) al cine teatro “S. Amanzio” di Travedona nell’ambito della rassegna culturale “Poker d’Assi” che celebra i compleanni dei grandi capolavori del rock.

Quest’anno sono per l’appunto i 40anni di Graceland, album che rilanciò, per non dire salvò, la carriera di Paul Simon che, dopo i fasti in duo con Art Garfunkel, non stava attraversando un buon periodo né artistico né personale. L’album fu registrato negli studi Ovation di Johannesburg senza l’ambizione di farne quel capolavoro che poi, col tempo, divenne. Il disco venne realizzato dopo che Paul Simon, ascoltata una cassetta di musica sudafricana prestatagli da un’amica, decise di andare in Sudafrica per registrare il suo nuovo lavoro con gli stessi musicisti che suonavano nell’audio cassetta e che tanto lo avevano impressionato.

Questo suo risciacquare i panni in Africa lo portò a creare uno dei più innovativi sound di quegli anni, in cui sì leì canzoni e i testi erano quelli a cui Simon ci aveva abituato, ma i suoni assolutamente no. Non si trattava semplicemente di musica etnica, erano canzoni d’autore con una veste nuova e innovativa nata dalle jam improvvisate con i musicisti locali. Anche i testi non erano per nulla politici (Simon non è Dylan e l’invettiva non è nelle sue corde): sono testi intimisti e personali, ricamati su una musica che invece sprigiona gioia da tutti i pori (infatti quasi tutto il disco è in tonalità maggiore).

Al disco e a Simon vennero lanciate le accuse più dure di aver sfruttato i neri, di non aver rispettato il boicottaggio culturale che in questi anni gravava su un Sudafrica simbolo del razzismo e dell’apartheid. Mandela era ancora in prigione dal 1963, ma venne liberato pochi anni dopo. Questo è l’effetto della Grazia di un disco che con gli anni non è affatto scomparsa e contagia ancora tutti con la sua musica travolgente e contagiosa.

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