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Quasi 700 firme per chiedere il Controllo di Vicinato a Rescaldina

A gennaio Cambia Rescaldina organizzerà una serata informativa con l'Associazione Controllo di Vicinato, durante la quale saranno raccolte eventuale adesioni

controllo di vicinato

Quasi 700 firme per chiedere l’introduzione anche a Rescaldina del Controllo di Vicinato, strumento di sicurezza partecipata che si basa sulla collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine per cercare di prevenire episodi di criminalità e situazioni di degrado.

Le sottoscrizioni, raccolte dal gruppo consigliare di minoranza Cambia Rescaldina, sono state depositate nei giorni scorsi, chiedendo ancora una volta una presa di posizione all’amministrazione – che già in passato si è espressa più volte contro l’attivazione del Controllo di Vicinato, l’ultima a dicembre dello scorso anno, quando era stata bocciata in consiglio comunale la mozione ad hoc presentata dal centrodestra.

Cambia Rescaldina, intanto, si è già iscritto all’Associazione Controllo di Vicinato e a gennaio proprio con l’associazione organizzerà un incontro informativo durante il quale verrà spiegato il funzionamento dello strumento, le modalità con cui nascono i gruppi di quartiere, il ruolo dei coordinatori e le forme di collaborazione con le Forze dell’Ordine. Durante la serata saranno anche raccolte eventuali adesioni.

«Ci auguriamo che l’amministrazione sostenga il progetto – sottolinea il capogruppo di Cambia Rescaldina, Luca Perotta -, ma quasi 700 cittadini hanno già detto che lo vogliono: andremo avanti comunque, anche senza il Comune. La serata di gennaio sarà il primo passo concreto».

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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