Sono 180 gli iscritti alla camminata “Lanterne Erranti”, che sabato 14 novembre ha accompagnato famiglie e bambini da Bregazzana fino al mercatino di Natale della Rasa di Varese. Un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dall’associazione Amici di Bregazzana, che anche quest’anno registra una grande partecipazione e regala ai presenti un’esperienza tra natura, luci e atmosfera natalizia.

Galleria fotografica Quasi duecento partecipanti per le “Lanterne Erranti”: il bosco s’illumina di magia fino alla Rasa 4 di 22

Tra i partecipanti anche tanti bambini molto piccoli, che insieme ai genitori hanno affrontato con entusiasmo il percorso attraverso i sentieri del Parco Campo dei Fiori.

L’iniziativa ha riservato un’attenzione particolare ai bambini, veri protagonisti della giornata. Per loro gli organizzatori hanno preparato un attestato natalizio di partecipazione, una medaglia dorata con l’immagine di Babbo Natale e caramelle per tutti. Un piccolo riconoscimento per celebrare l’impegno dei giovani camminatori e lasciare loro un ricordo speciale dell’esperienza.

Una volta raggiunta la Rasa, il gruppo ha avuto la possibilità di visitare il caratteristico mercatino di Natale, tra bancarelle di artigianato, decorazioni e prodotti natalizi, prima di prepararsi per il momento più atteso della giornata.

È stato infatti il percorso di ritorno a regalare alcune delle emozioni più suggestive. Con il calare del buio, le lanterne a LED e i braccialetti fluorescenti colorati distribuiti ai partecipanti hanno creato una lunga scia luminosa lungo i sentieri che collegano la Rasa a Bregazzana.

A sorprendere grandi e piccoli è stata soprattutto una particolare installazione realizzata dagli Amici di Bregazzana: il ponticello lungo il percorso verso la Rasa è stato illuminato con tanti piccoli LED, creando un effetto scenografico nel buio del bosco.

Un dettaglio che ha suscitato stupore e meraviglia tra i partecipanti, contribuendo a rendere ancora più particolare l’atmosfera della camminata.

Al termine dell’iniziativa non sono mancati i complimenti e i ringraziamenti rivolti agli organizzatori, soddisfatti per la partecipazione e per l’entusiasmo dimostrato dalle famiglie.

La giornata si è conclusa anche con un momento conviviale: un gruppo di partecipanti si è ritrovato alla Locanda di Bacco per una pizzata, ideale conclusione di un pomeriggio trascorso insieme.

La camminata, organizzata dagli Amici di Bregazzana in collaborazione con l’associazione Asar, conferma così il successo di una formula che unisce la valorizzazione dei sentieri del Campo dei Fiori, lo spirito natalizio e il piacere di stare insieme.