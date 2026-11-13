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Quattro feriti e due persone intrappolate negli abitacoli in un incidente tra auto a Bisuschio

Scontro in via Fausto Martinelli poco prima delle 19.30. Sei le persone coinvolte, sul posto anche i vigili del fuoco, tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso

Vigili del fuoco incendio notte

Tre auto coinvolte, sei persone interessate e quattro feriti. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì a Bisuschio, in via Fausto Martinelli, dove due delle persone coinvolte sono rimaste intrappolate all’interno dei veicoli dopo lo scontro.

L’allarme è scattato alle 19.30 circa. La macchina dei soccorsi si è attivata con l’intervento dei vigili del fuoco di Varese, dei carabinieri, di un’automedica e di tre ambulanze. Sul posto è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, decollato da Bergamo e diretto all’ospedale di Varese.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro uomini e due donne, con età comprese tra i 24 e i 67 anni. Quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure sanitarie, mentre per due si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle dagli abitacoli.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e valutato le condizioni dei feriti, con un intervento classificato in codice giallo. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dello scontro.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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