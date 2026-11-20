Quattro idee per un weekend in famiglia con Varese Corsi
Se state cercando un’idea per uno dei prossimi weekend, a dicembre, Varese Corsi propone quattro laboratori in giornata, pensati per far vivere ai bambini un’esperienza diversa dal solito
Se state cercando un’idea per uno dei prossimi weekend, a dicembre, mentre la città si accende di luci e l’aria di Natale si sente ovunque, Varese Corsi propone quattro laboratori in giornata, pensati per far vivere ai bambini un’esperienza diversa dal solito.
Si può imparare a richiamare un falco, impastare il torrone di Natale insieme a mamma o papà o trasformarsi in veri pizzaioli, senza bisogno di esperienza e con i materiali già inclusi.
E poi c’è un appuntamento tutto per i grandi: un laboratorio di cucina per portare in tavola, durante le feste, secondi piatti che conquisteranno gli ospiti. Basta scegliere la proposta giusta per la vostra famiglia.
Ecco le proposte:
- Giovani falconieri: il richiamo del falco (8-14 anni). Per coppie genitore-figlio.
1 lezione sabato 12 dicembre dalle 16:00 alle 18:00 presso Hub di Calcinate del Pesce.
- In cucina con mamma e papà: torrone di Natale (miniclass, 5-12 anni)
1 lezione sabato 12 dicembre dalle 10:00 alle 12:30 presso Orti di Bregazzana.
- Pizzakids: aspettando il Natale con le mani in pasta (6-13 anni)
1 lezione domenica 13 dicembre dalle 10:15 alle 11:45 presso La Piedigrotta Varese.
- Secondi di Natale (per adulti)
1 lezione domenica 13 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 presso Love in the Kitchen, Cocquio-Trevisago.
Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.
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